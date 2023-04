Invasiones limitan avance de las obras en la salida al sur y Olancho

Otro caso posible es que alguien construyó en un lote público sin ningún permiso o dominio, entonces ahí el gobierno central o local ya no tienen responsabilidad y no hay indemnización porque se trata de una invasión, detalló el jurista.

De acuerdo con Pablo Lagos, representante de los patronatos de las colonias en la zona sur, reveló que unos nueve afectados en la aldea Germanía están a la espera y anuentes de sentarse con la comuna, dialogar y recibir su indemnización.

“Hablé con los afectados de las casas de la dolida salida al sur y me comentaron que el mes pasado recibieron un correo que se coordinará una reunión, pero hasta la fecha no hay acercamiento para resolver el tema de la vía en el tramo de los tres carriles”, detalló.

En un recorrido EL HERALDO conversó con una de las propietarias y supuesta invasora y ella, en un tono acelerado, indicó que: “con migo no han hablado, tengo las escrituras y ellos son los que ahora inventan de hacer más grande la carretera. Si quieren destruir o que me salga que me paguen y no hay problema”.