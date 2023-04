Iglesia El Calvario dedica Vía Crucis a nicaragüenses que no pueden hacer procesiones por prohibición de Ortega

“Me metieron en una patrulla con dos policías y me llevaron a la frontera [con Honduras] y ahí me hicieron cruzar y me dijeron: usted está fuera del país y no puede regresar más”, dijo el sacerdote claretiano Donaciano Alarcón, en entrevista con Radio Hogar de la Arquidiócesis de Panamá.

Alarcón era párroco desde hace un año y medio en la localidad de Cusmapa, cerca de la frontera con Honduras, y contó que fue detenido el lunes por la policía luego de oficiar una misa.

Medios opositores nicaragüenses han afirmado que el gobierno prohibió las procesiones en esta Semana Santa, que son tradición en el país, aunque ninguna norma ha sido publicada en el diario oficial.