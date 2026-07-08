Líderes ecológicos plantan un futuro más verde junto a Nestlé y Vanguardia

Tegucigalpa, Honduras.- El camino hacia la gran final de Escuelas Amigables con el Ambiente avanza con paso firme tras un exitoso y emotivo cierre de actividades en la Semana 7.
Gracias a la colaboración de socios estratégicos como Nestlé y Vanguardia, los salones de clases fueron semilleros de conciencia ecológica, ideales para sembrar conocimientos esenciales sobre la economía circular y la preservación de los recursos naturales.
En el tercer y último día de la séptima semana, la acción se trasladó a los centros de educación básica CEB Rafael Pineda Ponce #2 y CEB Roberto Sosa para convertir a los escolares en héroes ambientales.
Durante las charlas prácticas, los guías enseñaron a los menores a contrarrestar los efectos nocivos de los desechos urbanos, motivándolos a implementar la regla de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar.
Los estudiantes de ambos centros educativos acudieron a su creatividad al transformar simples latas de aluminio en hermosas alcancías personalizadas.
Asimismo, cada alumno recibió una macetera, hecha con productos reciclables, y una planta con el compromiso de cuidarla en sus hogares hasta que alcance su etapa adulta.
Esta iniciativa responde de manera directa a la visión de desarrollo sostenible que impulsan las empresas patrocinadoras. Al respecto, Lynda Marín, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé, destacó la relevancia de esta alianza estratégica:
“Para Nestlé la sostenibilidad es parte de su trabajo y sobre todo de su negocio, es por ello que nos unimos con Escuelas Amigables de El Heraldo a través de nuestro programa de Reciclando Ando con Nestlé, la cual consiste exactamente en eso, en reciclar todos esos desechos que los podemos volver a utilizar a través de la economía circular”.
El impacto humano de estos talleres quedó evidenciado en la ternura y seriedad con la que los pequeños asumieron su rol de protectores del planeta.
Los menores bautizaron a sus plantas con nombres y plasmaron su imaginación en sus materiales ecológicos, compartiendo sinceras reflexiones acerca de la importancia de cuidar el mundo y todo lo que en él existe.
Con estas enriquecedoras experiencias colectivas, la Semana 7 de Escuelas Amigables con el Ambiente concluyó de manera oficial.
El final de esta gran aventura verde se aproxima dejando una huella imborrable en el sistema educativo y la memoria de los niños que velan por un mejor mañana en su amor por la Tierra.
Escuelas Amigables con el Ambiente
El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.
Y una suma de voluntades y trabajo en equipo con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Secretaría de Educación a través de DECOAS y Alcaldía Municipal del Distrito Central.