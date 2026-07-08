Líderes ecológicos plantan un futuro más verde junto a Nestlé y Vanguardia

Tegucigalpa, Honduras.- El camino hacia la gran final de Escuelas Amigables con el Ambiente avanza con paso firme tras un exitoso y emotivo cierre de actividades en la Semana 7. Gracias a la colaboración de socios estratégicos como Nestlé y Vanguardia, los salones de clases fueron semilleros de conciencia ecológica, ideales para sembrar conocimientos esenciales sobre la economía circular y la preservación de los recursos naturales.

En el tercer y último día de la séptima semana, la acción se trasladó a los centros de educación básica CEB Rafael Pineda Ponce #2 y CEB Roberto Sosa para convertir a los escolares en héroes ambientales.

Durante las charlas prácticas, los guías enseñaron a los menores a contrarrestar los efectos nocivos de los desechos urbanos, motivándolos a implementar la regla de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Los estudiantes de ambos centros educativos acudieron a su creatividad al transformar simples latas de aluminio en hermosas alcancías personalizadas.

Asimismo, cada alumno recibió una macetera, hecha con productos reciclables, y una planta con el compromiso de cuidarla en sus hogares hasta que alcance su etapa adulta.

Esta iniciativa responde de manera directa a la visión de desarrollo sostenible que impulsan las empresas patrocinadoras. Al respecto, Lynda Marín, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé, destacó la relevancia de esta alianza estratégica: “Para Nestlé la sostenibilidad es parte de su trabajo y sobre todo de su negocio, es por ello que nos unimos con Escuelas Amigables de El Heraldo a través de nuestro programa de Reciclando Ando con Nestlé, la cual consiste exactamente en eso, en reciclar todos esos desechos que los podemos volver a utilizar a través de la economía circular”.

El impacto humano de estos talleres quedó evidenciado en la ternura y seriedad con la que los pequeños asumieron su rol de protectores del planeta.

Los menores bautizaron a sus plantas con nombres y plasmaron su imaginación en sus materiales ecológicos, compartiendo sinceras reflexiones acerca de la importancia de cuidar el mundo y todo lo que en él existe. Con estas enriquecedoras experiencias colectivas, la Semana 7 de Escuelas Amigables con el Ambiente concluyó de manera oficial. El final de esta gran aventura verde se aproxima dejando una huella imborrable en el sistema educativo y la memoria de los niños que velan por un mejor mañana en su amor por la Tierra.

Escuelas Amigables con el Ambiente