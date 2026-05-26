Nestlé impulsará el reciclaje circular en Escuelas Amigables con el Ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- Con una visión llena de optimismo y una firme apuesta por el futuro del planeta, Nestlé se consolida por segundo año consecutivo como un patrocinador clave, impulsando la educación ambiental y sembrando una semilla de cambio en los niños y niñas de Tegucigalpa. Para la marca, formar parte de esta iniciativa representa una oportunidad invaluable para generar un impacto positivo y duradero en la sociedad, especialmente al enfocar sus esfuerzos en las nuevas generaciones.

Para Nestlé, sumarse a esta campaña va más allá de un patrocinio tradicional; se trata de ser parte activa en la transformación de los escolares capitalinos. “Estaremos acompañándolos y sobre todo brindándoles educación ambiental a todos estos niños y, sobre todo, qué hermoso que este proyecto es un efecto multiplicador, porque si bien participan los niños de las escuelas, pero también se involucran sus familias, las escuelas y toda la comunidad”, destacó Lynda Marín, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé. El reciclaje y la gestión sostenible son pilares fundamentales en el modelo operativo de Nestlé. Por ello, “estamos muy comprometidos en poder establecer paquetes post consumo que puedan tener un reciclaje adecuado”, agregó Marín. Además, a lo largo de las 10 semanas de capacitaciones del proyecto, Nestlé busca dotar a los estudiantes de herramientas prácticas y hábitos que puedan aplicar en su vida diaria: “Queremos que ellos puedan aprender a cómo se puede reciclar, sobre todo tener decisiones más inteligentes a la hora de decidir qué producto van a consumir, cómo pueden volver a utilizar ese producto en sus casas, cómo pueden hacer manualidades, cómo pueden sembrar desde sus casas, porque si sembramos en nuestras casas, también estamos dando oxígeno a nuestra ciudad”.

Una alianza estratégica por la circularidad del plástico

El éxito de esta iniciativa también se respalda en la suma de esfuerzos compartidos. En el marco del proyecto, Nestlé mantiene una sólida alianza con la empresa Vanguardia a través del programa "Reciclando Ando con Nestlé", el cual busca asegurar la circularidad de los materiales. Yasir Alvarado, representante de Vanguardia, explicó que, como empresa de la industria manufacturera del plástico, para ellos es fundamental sumarse a este patrocinio con el fin de proteger el entorno y aportar al país.