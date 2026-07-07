Héroes ambientales se comprometen a resguardar vidas de la naturaleza

Tegucigalpa, Honduras.- “Para recordarme todo lo que Dios ha hecho en este mundo”, con esa profunda e inspiradora reflexión sobre la naturaleza, el pequeño Ever Hernández, estudiante del CEB Lempira, resumió el sentir de transformar a los niños en guardianes de la naturaleza. Las palabras del escolar cobraron vida mientras plasmaba un hermoso paisaje sobre materiales reciclados para crear una nueva alcancía de monedas.

Esta valiosa lección de custodia y amor por el planeta es parte de las actividades de la Semana 7 del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente. En el Día #2, los capacitadores de Nestlé y Vanguardia trasladaron sus conocimientos a los centros de educación básica (CEB) Lempira y Roberto Suazo Córdova. Durante la charla, los facilitadores enfatizaron a los escolares el impacto negativo de los residuos cotidianos. Y pintaron maceteras como parte del programa "Reciclando ando con Nestlé".

“Toda la basura y residuos de la ciudad van al relleno sanitario, lo que produce metano contaminando gravemente el ambiente. Por eso es importante las tres R: reducir, reutilizar y reciclar”, explicaron para motivar el cambio de hábitos. Para ratificar el aprendizaje, los estudiantes recibieron latas para diseñar sus propias alcancías, las cuales decoraron con pinturas multicolores.

Asimismo se hizo entrega de maceteras a los niños que también personalizaron, adquiriendo el compromiso formal de bautizar y cuidar una planta.

“Es muy importante que le coloquen un nombre a la planta, y tienen que asegurarse que esa planta crezca... Las plantas y los árboles lo que hacen es respirar el CO2 y convertirlo en oxígeno, y nosotros ocupamos oxígeno para poder sobrevivir”, recalcó Lynda Marín, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé.

Historias con nombre propio

Al ser consultado sobre el futuro de su nueva compañera verde, Ever Hernández compartió una tierna costumbre que practica junto a su familia: “Se va a llamar Blow. Yo tengo plantas en mi casa y siempre les pongo un nombre, como Sol o Luna... ese fue el primer nombre que se me vino a la mente”. Con estas dinámicas, el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, de la mano de aliados estratégicos como Nestlé y Vanguardia, reafirma su éxito en el fortalecimiento de prácticas sostenibles dentro de las escuelas.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

Y la colaboración de