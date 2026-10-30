Habilitan semáforo en avenida cercana al Estadio Nacional tras denuncias ciudadanas

Tegucigalpa, Honduras.- El semáforo ubicado en la avenida San Martín de Porres, en las inmediaciones del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, fue reparado y ya se encuentra en funcionamiento, luego de permanecer fuera de servicio por los daños ocasionados en un accidente de tránsito. La reparación del dispositivo se produjo después de denuncias de ciudadanos que habían advertido sobre problemas de circulación en este punto del barrio Morazán. El semáforo regula el tránsito en una zona de constante circulación vehicular y peatonal en los alrededores del Estadio Nacional.

José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), confirmó que el dispositivo ya funciona correctamente.

Accidente dañó el sistema electrónico

Marcos Carrasco, gerente de Movilidad Urbana, explicó que el semáforo dejó de funcionar después de que un vehículo chocara contra las estructuras y dañara el controlador electrónico del sistema. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este dispositivo se encarga de regular los tiempos y las funciones inteligentes de las señales, por lo que su reparación requería reemplazar componentes especializados. Carrasco señaló que estos equipos deben importarse y pueden alcanzar un costo de hasta 15,000 dólares, por lo que su reposición no es inmediata. El funcionario agregó que varios daños registrados en los sistemas semafóricos de Tegucigalpa están relacionados con accidentes de tránsito que afectan tanto las estructuras como los componentes electrónicos.