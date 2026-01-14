Desalojan colectivos de Libre que bloqueaban bulevar Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Elementos de la Policía Nacional (PN) habilitaron uno de los carriles del bulevar Centroamérica, luego de que colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) lo bloquearan como medida de protesta. El desalojo se produjo durante la mañana de este miércoles 14 de enero, específicamente frente a las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE), donde los manifestantes permanecían quemando llantas y obstaculizando el paso vehicular. La exigencia de los simpatizantes del oficialismo es que se realice un conteo voto por voto de los procesos electorales que se desarrollaron el pasado 30 de noviembre.

La protesta generó un fuerte congestionamiento vehicular en este concurrido bulevar, afectando principalmente a las personas que se dirigían a sus centros de trabajo. Ante la situación, un contingente de agentes policiales llegó al lugar para desalojar a los manifestantes y liberar la vía obstruida. Tras la intervención policial, los protestantes continuaron en el sitio coreando sus consignas; sin embargo, ya solo mantienen ocupado un carril y no la totalidad de la vía. De acuerdo con la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, fue electo para gobernar el país durante el período 2026-2030.