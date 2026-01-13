  1. Inicio
Bloqueos en la avenida Paz Barahona y la avenida Colón por protestas de Libre

Simpatizantes de Libertad y Refundación mantienen bloqueadas la avenida Paz Barahona, en La Plazuela, y la avenida Colón frente a la AMDC.

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 11:13
