Cruz Roja Hondureña prepara a los escolares frente a riesgos ambientales

Tegucigalpa, Honduras.- La Cruz Roja Hondureña se unió como aliado estratégico a Escuelas Amigables con el Ambiente para fortalecer las capacidades comunitarias frente a los desafíos del cambio climático. Su Presidente Nacional, el Doctor Hugo Orellana, destacó que la intervención institucional se enfocó en capacitar sobre las amenazas climáticas locales, identificando riesgos reales de la zona como los derrumbes e inundaciones.

En este proceso, los jóvenes voluntarios actúan como facilitadores clave para trasladar el aprendizaje teórico hacia dinámicas prácticas y participativas. Finalmente, Orellana enfatizó que sembrar valores de solidaridad, empatía y resiliencia en la infancia es una estrategia clave de desarrollo humano para el país. ¿Por qué la Cruz Roja Hondureña decidió formar parte de los aliados estratégicos de Escuelas Amigables con el Ambiente? Como Cruz Roja Hondureña, nuestra decisión de sumarnos al programa Escuelas Amigables con el Ambiente nace del corazón de nuestra misión: contribuir a la mejora de la calidad de vida. Asimismo, nuestras iniciativas reflejan una visión integral de sostenibilidad ambiental, con un enfoque integral que busca proteger el entorno de las familias hondureñas. Respaldados por nuestra Política de Ambiente y Cambio Climático, asumimos el compromiso de fortalecer las capacidades de nuestra gente y de las comunidades, sembrando conciencia y acciones reales frente a los desafíos climáticos de nuestro país. Además, como parte de nuestros principios fundamentales, promovemos la participación de la niñez en nuestro movimiento desde temprana edad. Esto les permite desarrollar habilidades para servir a sus comunidades y de este modo, formar a las futuras generaciones de adultos con vocación de servicio en beneficio de Honduras.

El voluntariado es su pilar fundamental. ¿Qué consejo les dan a los niños que forman parte activa de los Clubes Ecológicos? En Cruz Roja Hondureña estamos convencidos de que el voluntariado no tiene edad. A los niños y niñas que integran los Clubes Ecológicos les extendemos un mensaje de profundo reconocimiento, recordándoles que asuman este rol con el orgullo de ser agentes multiplicadores del cambio. ¿Qué temáticas de primeros auxilios o gestión de riesgos están impartiendo sus técnicos en estas capacitaciones? Durante esta campaña no se contemplan capacitaciones de primeros auxilios ya que nuestra intervención se centra específicamente en brindar capacitaciones sobre el cambio climático y cómo este afecta directamente a los hondureños, abordando problemáticas reales en nuestro país como los derrumbes e inundaciones. A través de nuestras capacitaciones orientamos a la comunidad escolar para que comprenda las amenazas climáticas locales, reconozca los riesgos y sepa cómo actuar ante ellos para protegerse. ¿Cómo contribuye esta campaña a crear escuelas seguras y preparadas ante emergencias climáticas locales? Para nuestra institución, la seguridad y la preparación ante emergencias climáticas comienzan en las aulas. Esta campaña contribuye directamente a crear escuelas resilientes al entender que el cambio climático y la gestión ambiental están profundamente conectados. ¿Cómo se relaciona directamente la limpieza escolar y el reciclaje con la salud preventiva y comunitaria? Como Cruz Roja Hondureña, impulsamos la limpieza y el reciclaje con el firme propósito de erradicar posibles focos de infección y criaderos de vectores generados por una inadecuada disposición final de los residuos sólidos, tanto en el ámbito escolar como en los espacios comunitarios.