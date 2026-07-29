Cruz Roja Hondureña prepara a los escolares frente a riesgos ambientales

Tegucigalpa, Honduras.- La Cruz Roja Hondureña se unió como aliado estratégico a Escuelas Amigables con el Ambiente para fortalecer las capacidades comunitarias frente a los desafíos del cambio climático.
Su Presidente Nacional, el Doctor Hugo Orellana, destacó que la intervención institucional se enfocó en capacitar sobre las amenazas climáticas locales, identificando riesgos reales de la zona como los derrumbes e inundaciones.
En este proceso, los jóvenes voluntarios actúan como facilitadores clave para trasladar el aprendizaje teórico hacia dinámicas prácticas y participativas.
Finalmente, Orellana enfatizó que sembrar valores de solidaridad, empatía y resiliencia en la infancia es una estrategia clave de desarrollo humano para el país.
¿Por qué la Cruz Roja Hondureña decidió formar parte de los aliados estratégicos de Escuelas Amigables con el Ambiente?
Como Cruz Roja Hondureña, nuestra decisión de sumarnos al programa Escuelas Amigables con el Ambiente nace del corazón de nuestra misión: contribuir a la mejora de la calidad de vida. Asimismo, nuestras iniciativas reflejan una visión integral de sostenibilidad ambiental, con un enfoque integral que busca proteger el entorno de las familias hondureñas.
Respaldados por nuestra Política de Ambiente y Cambio Climático, asumimos el compromiso de fortalecer las capacidades de nuestra gente y de las comunidades, sembrando conciencia y acciones reales frente a los desafíos climáticos de nuestro país.
Además, como parte de nuestros principios fundamentales, promovemos la participación de la niñez en nuestro movimiento desde temprana edad. Esto les permite desarrollar habilidades para servir a sus comunidades y de este modo, formar a las futuras generaciones de adultos con vocación de servicio en beneficio de Honduras.
El voluntariado es su pilar fundamental. ¿Qué consejo les dan a los niños que forman parte activa de los Clubes Ecológicos?
En Cruz Roja Hondureña estamos convencidos de que el voluntariado no tiene edad. A los niños y niñas que integran los Clubes Ecológicos les extendemos un mensaje de profundo reconocimiento, recordándoles que asuman este rol con el orgullo de ser agentes multiplicadores del cambio.
¿Qué temáticas de primeros auxilios o gestión de riesgos están impartiendo sus técnicos en estas capacitaciones?
Durante esta campaña no se contemplan capacitaciones de primeros auxilios ya que nuestra intervención se centra específicamente en brindar capacitaciones sobre el cambio climático y cómo este afecta directamente a los hondureños, abordando problemáticas reales en nuestro país como los derrumbes e inundaciones.
A través de nuestras capacitaciones orientamos a la comunidad escolar para que comprenda las amenazas climáticas locales, reconozca los riesgos y sepa cómo actuar ante ellos para protegerse.
¿Cómo contribuye esta campaña a crear escuelas seguras y preparadas ante emergencias climáticas locales?
Para nuestra institución, la seguridad y la preparación ante emergencias climáticas comienzan en las aulas. Esta campaña contribuye directamente a crear escuelas resilientes al entender que el cambio climático y la gestión ambiental están profundamente conectados.
¿Cómo se relaciona directamente la limpieza escolar y el reciclaje con la salud preventiva y comunitaria?
Como Cruz Roja Hondureña, impulsamos la limpieza y el reciclaje con el firme propósito de erradicar posibles focos de infección y criaderos de vectores generados por una inadecuada disposición final de los residuos sólidos, tanto en el ámbito escolar como en los espacios comunitarios.
Además, al promover una buena gestión de los residuos sólidos, ayudamos a prevenir arrastre y acumulación de basura en alcantarillas provocando inundaciones. Asimismo, promovemos acciones para cuidar el agua, convirtiendo las escuelas y comunidades en lugares más seguros, limpios y preparados para cuidar la salud de las familias hondureñas.
¿De qué manera ayuda este proyecto a erradicar criaderos de vectores de enfermedades como el dengue en los centros de estudio?
A través de la sensibilización y procesos de formación con los estudiantes, concientizándolos del entorno educativo y su importancia de reconocer los recursos ambientales disponibles en el centro y como realizar acciones adecuadas de conservación.
Asimismo, al involucrar a la comunidad escolar en la gestión adecuada de residuos, se asegura el mantenimiento constante de espacios libres de criaderos, reduciendo de manera efectiva el riesgo de transmisión de enfermedades como el Dengue.
¿Por qué es vital que los niños aprendan desde temprana edad el valor de la resiliencia y el cuidado del entorno?
El sembrar la resiliencia y la conciencia ambiental en la infancia es una estrategia fundamental de supervivencia y desarrollo humano en un país tan vulnerado por los efectos del cambio climático de nuestro país. Por ende, es importante porque la niñez es la etapa donde se cimentan los valores de solidaridad, empatía y responsabilidad colectiva.
¿Cómo evalúa la institución la respuesta y la disciplina de las delegaciones escolares en esta primera semana de labores?
A través de preguntas orales exploratorias, que constatan la absorción de conocimiento de las temáticas impartidas, además de la promoción de elaboración de un Comité de Emergencia Escolar y un Plan de Contingencia a Emergencias, ya que si la población escolar está preparada se logra un correcto abordaje de la emergencia y una reducción de exposición a pérdidas de vidas humanas en comparación a aquella población en general que aún no sabe cómo gestionar adecuadamente la exposición a desastres y amenazas climáticas.
¿Cuál es el compromiso permanente que la Cruz Roja reafirma con la protección de la vida y el medio ambiente en Honduras?
El compromiso permanente de Cruz Roja Hondureña, es estar siempre al lado de las comunidades más vulnerables, defendiendo la vida, la salud y la dignidad humana frente a los crecientes desafíos del cambio climático.
Trabajamos de forma ininterrumpida para fomentar una cultura de prevención, gestión de riesgos y cuidado ambiental en los 54 consejos distribuidos a nivel nacional.