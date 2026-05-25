Capitalinos exigen educación ambiental para frenar basura en calles

Tegucigalpa, Honduras.- La acumulación de basura en calles, puentes y quebradas de Tegucigalpa y Comayagüela continúa generando preocupación entre los capitalinos, quienes ahora piden que en las escuelas se implemente educación enfocada en el cuidado de la ciudad y la conciencia ambiental. A diario, ciudadanos observan cómo personas lanzan bolsas, envoltorios y otros residuos desde las ventanas del transporte público o incluso desde puentes vehiculares y peatonales. Sin embargo, para algunos, el problema no solo radica en la falta de limpieza, sino también en la ausencia de educación y cultura ciudadana.

Daysi Mendizábal, quien reside en la ciudad capital, consideró que la solución debe comenzar desde la niñez mediante programas educativos orientados al cuidado personal y colectivo. “Por favor, se necesita calidad de enseñanza educativa, deben agregar una clase de ‘cuidados y amor propio’ donde desde la niñez aprendan a tener amor y lo que ese sentimiento abarca”, expresó. Además, aseguró que “cuidándose y queriéndose uno mismo, entenderán el cuidado y protección en general, porque el amor es cuidado”. Rafael Nuva, es otro ciudadano que coincidió en que la problemática de la basura está estrechamente ligada a la falta de educación. “El mayor problema de la capital es la falta de educación, además muchos de los que poblan la ciudad no son originarios, por ende no les importa”, manifestó.

Contaminación y mala imagen

La presencia constante de desperdicios en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela no solo genera malos olores y contaminación, sino también una imagen negativa para visitantes nacionales y extranjeros que recorren la ciudad. Lamentablemente, las denuncias ciudadanas sobre personas arrojando basura en sitios no autorizados continúan multiplicándose en redes sociales. El propio alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, calificó recientemente estas acciones como “indignantes”, luego de recibir denuncias de ciudadanos lanzando grandes cantidades de basura debajo de puentes en mercados capitalinos. “Esta es la realidad de por qué estamos como estamos, es indignante ver cómo el esfuerzo de todo un equipo y los recursos de la capital se ven afectados por la falta de empatía de unos pocos. Nos falta cultura ciudadana y nos falta amor”, publicó el edil. Otra situación similar ocurrió en el puente de La Vega, donde, según relató Zelaya, encontraron una gran cantidad de desechos acumulados. “Sacamos muebles, sofás, camas y desperdicios de construcción. No podemos seguir así. Este tipo de desperdicios son los que tapan los ríos y provocan las inundaciones y deslizamientos que ponen en riesgo a nuestras familias”, denunció.

Multas para quienes tiren basura