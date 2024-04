Alertan que invasores de tierras asedian colonia Los Periodistas

De acuerdo con la Asociación de Vecinos de esa colonia, los antecedentes de invasores no son nuevos y en reiteradas ocasiones desconocidos han llegado a cercar áreas alegando que son propietarios.



Aunque la colonia Los Periodistas, ubicada en el sector 23 de Comayagüela tiene más de cuatro décadas de existencia y según la Gerencia de Catastro de la Alcaldía Municipal es categoría R1, no tiene sistema de alcantarillado sanitario y potable.

“Las primeras escrituras fueron para los periodistas de antaño, deberíamos estar en el cielo gracias al ‘cuarto poder’, sin embargo, eso no pasa y estamos en el olvido, no alzan la voz, no tenemos ni agua potable, es inaudito que eso pase en una zona R1”, lamentaron.