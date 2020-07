En el 40% del territorio del DC aún no se confirman casos de covid-19

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En 126 días de pandemia, en el 40% de barrios y colonias del Distrito Central aún no se reporta de manera oficial casos positivos de covid-19.



Sin embargo, la no presencia del contagioso virus en 438 zonas solo podría significar una demora de entrega de resultados de pruebas.



Hay que destacar que los rutinarios informes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) tienen un desfase de casi dos semanas.



Propagación



Las autoridades sanitarias establecieron a mediados de marzo a la colonia Abraham Lincoln y otras cuatro más como las primeras zonas con casos positivos, un mes después el virus estaba en 19 colonias.



Para verificar la dispersión del covid-19 por las ciudades gemelas, sin incluir la cárcel de Támara, se analizó la base de datos de EL HERALDO —construida con cifras de Sinager y la Región Metropolitana de Salud (RMS)— y se constató la propagación tomando como referencia 10 fechas, desde el 5 de mayo hasta el 12 de julio.



En el análisis se reveló que, en el transcurso de la primera quincena de mayo, el número de sectores superó los 100 y al sumar hasta el 12 de ese mes, 123 colonias ya tenían 306 personas infectadas.



Al comparar esos datos con los del 20 de mayo, se detalla que el virus se expandió a 203 colonias y eso representa un incremento de un 65 por ciento.



Sin embargo, del 5 al 28 de mayo (250 colonias), el incremento fue de un 103 por ciento.



Los datos demuestran que la propagación del virus se disparó desde finales de mayo, fechas que concuerdan con los preparativos e inicios de la denominada “apertura inteligente”.



Consecuencias



Para el 21 de junio, fecha en que se determinó retroceder al plan de reactivación económica, un total de 510 barrios y colonias estaban afectados y en ellos se concentraban 4,122 casos positivos.



Hasta el 13 de julio, la capital de Honduras acumula 642 barrios y colonias con 10,312 personas infectadas. Al comparar ese dato con el 7 de junio, se obtiene un incremento de colonias de un 111%.



En cuanto a los casos infectados, los contagiados subieron de 1,218 a 10,312, un enorme porcentaje de diferencia de un 658%.



Zonas afectadas



En el listado de colonias más golpeadas por el virus figuran diez: seis en Tegucigalpa y cuatro en Comayagüela, en todas se reportan más de 100 casos confirmados.



Las zonas con mayor incidencias están en las periferias, para Tegucigalpa la Villa Nueva Norte ocupa el primer puesto con 197 casos, en segundo lugar permanece la colonia Kennedy con 185 y en tercer lugar el Hato de Enmedio con 171.



Por su parte, en Comayagüela, en la colonia Cerro Grande y sus zonas II, III y IV acumulan 178, Centro América Oeste, 140, y la Tres de Mayo tiene 131.



Harry Bock, titular de RMS, manifiesta que el virus se encuentra “en todo el Distrito Central”.



Al igual que otros especialistas consultados por este rotativo concuerda en que “todos somos sospechosos” de portar el virus y es necesario acatar las disposiciones que dictan las autoridades.



Las cifras indican que el DC se convirtió en el municipio más golpeado por el virus.

Hasta el 12 de julio tiene un total de 10,227 casos.



A través de pruebas PCR se confirman 278 fallecimientos en 158 lugares (24 por ciento) de las zonas afectadas.



Hay que destacar que en el análisis se encontró discordancias de datos entre la RMS y Sinager.



Una minoría le cierra sus puertas a brigadas



El recurso humano en las brigadas que recorren la ciudad gemela se amplió: ahora entre 90 y 100 personas buscan sospechosos de portar el nuevo coronavirus.



Los motoristas, odontólogos y médicos en compañía de militares y guías de familias ya evaluaron unas 75 mil personas y han entregado tres mil tratamientos preventivos MAIZ.



Las visitas se han realizado en 26 mil viviendas, de esa cifra alrededor del 10 por ciento —que equivale a 2,600— se negó a someterse a las entrevistas de evaluación.



Félix Rodezno, uno de los jefes de brigada, explicó que “es una minoría la que no abre quizás por temor, pero las personas están tomando conciencia”.



En los recorridos realizados, detalló que en las visitas casa por casa no han detectado casos de gravedad, sin embargo, en los puntos fijos personas con saturación e hipoxia severa fueron tratadas.



“Eso nos pasó en la Torocagua y Tres de Mayo, ellos ya están hospitalizados, eso es lo importante, identificar”, declaró.



Según el galeno, los que reciben MAIZ después son monitoreados por Sinager.