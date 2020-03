¿Cómo viven los capitalinos la emergencia por el coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El movimiento de los capitalinos seguía de manera normal este viernes, a pesar de que un día antes el gobierno declaró emergencia sanitaria, como una de las acciones para contrarrestar los casos de coronavirus, ya presente en el país con al menos dos casos positivos.



EL HERALDO realizó un recorrido por diferentes lugares de la ciudad, así como por distintos centros comerciales, supermercados y mercados, y observó cómo la gente se desplazaba tranquilamente y sin ningún tipo de protección bucal.



El comercio, la industria, el deficiente transporte público y la banca trabajaban normalmente. Los ausentes en las calles eran los miles de estudiantes ya que el gobierno ordenó cerrar las escuelas y colegios por 14 días.



Igual determinación, por 21 días, ya la había tomado el jueves reciente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), que juntas educan a unos 150 mil estudiantes.



El Consejo de Educación Superior (CES) ratificó esta determinación, la mañana de este viernes, para las 21 universidades- seis públicas y 15 privadas- que operan en Honduras.



Por otro lado, a pesar que algunas instituciones financieras emitieron comunicados acerca de la protección de sus empleados para evitar que se contagien del Covid-19 -ya que a diario mantienen una relación cercana con los cuentahabientes y manipulan dinero proveniente de todos lados-, las medidas anunciadas no son visibles, y los cajeros laboran sin ningún tipo de seguridad para evitar contraer el virus.

De interés: Mapa en tiempo real del coronavirus en Honduras

Aprovechamiento

Aunque la amenaza del coronavirus es latente, en los sitios públicos y privados es raro encontrar a una persona con tapaboca. Este implemento de protección, así como el gel para manos, han desaparecido de las farmacias y en otras las han encarecido de manera excesiva.



“Están agotadas”, dijo una dama de una farmacia-clínica que funciona en la calle principal de la colonia Kennedy; en esa misma calle los dependientes de otras tres farmacias dijeron “no tenemos”, pero en una cuarta, el precio de los cubrebocas azules era de 30 lempiras.



El valor del tapaboca verde y azul, antes de lo del coronavirus, la caja de 50 unidades costaba cien lempiras, sin embargo, ahora los precios están por las nubes en unos negocios de medicinas, admitió el administrador de una farmacia de Comayagüela.



Alexis Cruz, quien salía del negocio llevando de la mano a su pequeña hija, criticó la voracidad de los propietarios de las farmacias que han elevado el precio de los implementos y productos que pueden ayudar a la población a evitar el coronavirus. “Es injusto, se están aprovechando de la crisis para enriquecerse”, lamentó.



Entre tanto, lo manifestado por las autoridades del gobierno de que en las tiendas de Banasasupro hay mascarillas y gel, es una verdad a medias, ya que hay locales de este tipo que operan de manera parcial, como la de Villadela en Comayagüela.

Al 13 de marzo, la enfermedad, cuyo origen se reportó en Wuhan, China, había contagiado a 145,341 personas a nivel mundial, cobrándose la vida de 5,416 afectados, aunque se reportó la recuperación de 70,931 infectados.

Vea además: Confirman 15 casos sospechosos del coronavirus en Honduras

Así lucía el Banasupro de Villadela en la capital de Honduras.

Control de precios de mascarillas y gel

Ante el excesivo incremento de los precios de las mascarillas y el gel de manos, la Dirección de Protección al Consumidor con apoyo de fiscales del Ministerio Público y de Servicio de Administración de Rentas (SAR) inspeccionan las farmacias denunciadas.



“Aquí estamos en el centro de la capital atendiendo una denuncia de que esta farmacia estaba condicionando la venta de las mascarillas por la compra de otros productos”, además de que no estaban facturando la venta de los tapabocas, dijo Mario Castejón, titular de la Dirección de Protección al Consumidor.



Explicó que en las últimas 24 horas se levantaron actas contra cinco establecimientos de este tipo ubicados en esta capital y a uno de San Pedro Sula por publicidad engañosa y por no estar respetando el precio establecido por el gobierno en los productos para combatir el coronavirus.



De acuerdo con Castejón, los negocios a los que se les levantó acta tienen cinco días para presentar pruebas de descargo, de lo contrario el expediente pasará a la Fiscalía del Consumidor para que proceda en el aspecto legal.



Una señora que presenciaba la acción de las autoridades para evitar que las farmacias se aprovechen de los consumidores calificó la acción como “magnifica porque se han estado aprovechando de la gente, vendiendo carísimo y no toda la gente tiene dinero para comprar”.



De interés: Aprueban 420 millones de dólares para combatir el coronavirus en Honduras