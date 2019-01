Atractiva y colorida luce la plaza Los Dolores con instalación de bancas en la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Radiante, atractiva y hasta colorida luce la visitada plaza Los Dolores de la antañona y nostálgica capital de Honduras.



Esto debido a la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto a Vuelve al Centro con el objetivo de recuperar espacios de la bulliciosa ciudad.



Asimismo, se pretende que con este dinamismo, los ciudadanos tengan lugares adecuados para compartir tiempo en familia.



"La verdad es que se ve muy bonito y agradable hasta ganas de venir todos los días a este lugar me dan", dijo con mucho entusiasmo un capitalino, quien contemplaba el mágico proyecto.



Por su parte, Samuel, un pequeñito que jugaba en la plaza comentó que, "ahorita sí ya tengo en donde sentarme para descansar, después de jugar un rato y lo mejor es que ya no me voy a ensuciar mi pantalón".



La invitación está abierta para que todos los ciudadanos acudan a este transitado sitio y disfruten del ameno ambiente que se ha plasmado tras la colocación de los asientos.