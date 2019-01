Ciudadanos piden reparar la cancha en la colonia 21 de Octubre de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los jóvenes y niños del sector dos de la colonia 21 de Octubre de la capital de Honduras se han quedado sin cancha deportiva.



El espacio de esparcimiento ubicado a escasos metros de la Escuela 21 de Octubre tiene varios daños en su estructura.



Daños en la cancha

A esto se suma que la cancha se permanece cubierta por la espesa maleza, también hay varias grietas en el muro que sirve de protección a la estructura deportiva.



“En una ocasión unos candidatos a diputados nos prometieron que nos iban a ayudar con la rehabilitación de la cancha, sin embargo, no volvieron a aparecer”, aseguró Rodrigo Cruz, un vecino del lugar.



LE PUEDE INTERESAR: Bus obstaculiza el paso de capitalinos en la 21 de Febrero



Asimismo, el entrevistado contó que ya han tocado las puertas de varias instituciones del gobierno, pero se han hecho oídos sordos al clamor.



“Antes los niños, adultos y jóvenes venían a divertirse sanamente, ahora ya no lo hacen”, manifestó Cruz.



El denunciante pide a las autoridades de la comuna capitalina y del Instituto de Desarrollo, Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas) que escuchen el clamor de ellos y les ayuden con la reparación de la cancha deportiva, pues no es posible que la estructura siga abandonada.