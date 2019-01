Vecinos de la colonia América piden instalación de un semáforo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Altamente preocupados y con el peligro latente, así es como viven los residentes de la avenida Independencia de la colonia América de la capital de Honduras.



La crítica situación que pone en vilo sus vidas es el riesgoso cruce de calle que deben realizar a diario.



La situación

“El problema surge desde que hicieron el puente, una vez realizada esa obra, los carros toman mucha velocidad”, inició el relato una habitante de la colonia, quien solicitó el anonimato.



La angustiada hondureña expresó a EL HERALDO que la bajada del paso a desnivel es bastante interesante, porque “los vehículos no tienen ningún límite de velocidad, tanto así que logran llegar a este cruce de manera inmediata, por lo que no nos da tiempo para podernos pasar”.



De igual manera, los vecinos del lugar aseguraron a este rotativo que en este sector ya han sucedido bastantes accidentes, pero que no se han denunciado.



VEA: Acera a punto de perderse por un gigantesco agujero en la Reforma



“No sabemos qué es lo que puedan hacer las autoridades locales porque por mucho anuncio que instalen no pasa nada”, aseveró la ciudadana.



Clamor a las autoridades

Ante esta intranquila circunstancia, los pobladores del sector alzan la voz -y lo hacen propuestas- para que puedan ser escuchados.



El llamado es para las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que instale un semáforo, o reductores de velocidad, de acuerdo con las necesidades de la obra y de los residentes de la América.



“Eso sería excelentísimo porque para los peatones un semáforo nos haría bien porque eso nos permitiría cruzar la calle tranquilamente”, explicó la capitalina.



Los afectados dan una segunda opción a la Alcaldía: la construcción de una rotonda, pues consideran que también les ayudaría en gran manera.