Poste urge ser retirado en la colonia Villa Nueva de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los conductores que a diario circulan por el sector 8 de la colonia Villa Nueva piden a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y empresas cableras retirar un poste que se encuentra ubicado casi en la mitad de la vía pública.



Un residente, quien solicitó que no se publicara su nombre, explicó que debido a la problemática se han registrado varios accidentes.



LE PUEDE INTERESAR: Despilfarro de energía eléctrica en la colonia Las Colinas de Tegucigalpa



“Algunas personas que no se han fijado en la estructura y otros que han conducido ebrios. No han sido accidentes graves, sin embargo, han dañado sus unidades de transporte. Esperamos una respuesta”, dijo el afectado.



Cabe destacar que este sector de la bulliciosa ciudad también presenta la problemática de lámparas encendidas durante el día.