Despilfarro de energía eléctrica en la colonia Las Colinas de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Ya ni siquiera sabemos cuánto nos va a salir en el próximo recibo de la luz, porque no somos tontos, esos descuidos de la ENEE nos lo pasan a nosotros en la factura”.



Este es el lamento de una vecina de la colonia Las Colinas de la capital, ante la problemática de derroche de energía y el alumbrado público encendido durante el día.



Petición

El llamado es para que las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) o la Empresa Energía Honduras (EEH) presten atención a esta situación que mantiene intranquilos a la mayoría de los ciudadanos.



“Pucha, es que viera que hasta cólera nos da porque pareciera que a esta gente no le importa nada, que no tenga que ver con ellos”, expresó la hondureña, quien no quiso brindar su identidad.



“Esperamos que las personas correspondientes presten atención a nuestra denuncia y envíen a alguien a brindar mantenimiento o que cambien esas lámparas, tal vez así disminuye todo esto”, agregó.



Cabe destacar que esta no es la primera vez que diario EL HERALDO realiza este tipo de denuncia; hasta el momento las autoridades no han brindado ninguna respuesta ante esta disyuntiva que cobija a cientos de capitalinos.



Inquietud

Don Germán Vallecillo también opinó sobre este problema. “Mire, joven, la verdad es que hasta miedo tenemos de recibir ese recibo, seguramente ese será el primer golpe que recibiremos en 2019”.



Espera que las autoridades correspondientes tomen nota de la denuncia.