Agujero es un peligro en la colonia Tepeyac de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una rama junto a una columna de cemento son el llamado de alerta por un pozo de inspección en la calle principal de la colonia Tepeyac de la capital de Honduras.



En poco tiempo, el agujero se ha convertido en un gran peligro para los conductores que transitan por esta zona.



Riesgo a la vista

Aunque el hoyo se visualiza desde lejos, en cualquier momento puede pasar un incidente, así lo dio a conocer un automovilista: “mire, no va a tardar alguien en sufrir algún accidente por ese hoyo, o quién sabe si ya sucedió y ni cuenta nos damos”.



LE PUEDE INTERESAR: Ciudadanos piden retirar una chatarra en la 3 de Mayo



“También, quienes se pueden ver bastante afectados son las personas que se cruzan esta calle, ¡jum!, en una de esas carreritas en medio de la desesperación por pasarse no se pueden percatar de ese hoyo, parece mentira, pero esta situación es complicada”, lamentó.



El llamado de emergencia es para que las autoridades correspondientes se acerquen a la zona y brinden una pronta solución a este problema.



“Los hondureños ya no queremos seguir viendo tragedias”, concluyó el ciudadano.