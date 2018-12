Lenta investigación en obra vial de la colonia Loarque en la capital de Honduras  

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Han transcurrido 19 días desde que EL HERALDO denunció el despilfarro de fondos públicos por la doble reparación de la 13 avenida de la colonia Altos de Jardines de Loarque y aún no hay responsables de este hecho.



El descarado proyecto liderado por las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y valorado en 1.7 millones de lempiras no demoró ni 15 días en ejecutarse.



Según autoridades de Insep, la obra se encuentra en etapa de investigación interna; el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) aún no toman una decisión sobre el asunto.



VEA: Despilfarro de fondos públicos en pavimentación de calle en Loarque



A partir del 14 de diciembre estas entidades tienen un periodo de vacaciones, lo que atrasará más la investigación si en los próximos días no toman determinaciones sobre este caso.



Lo vergonzoso es que la calle, según algunos vecinos, fue pavimentada por un capricho de un funcionario de Insep, la cual tenía solo dos meses de haber sido reparada con asfalto.



Más lamentable aún es que otras avenidas de la ciudad que se encuentran en deplorables condiciones no son reparadas.