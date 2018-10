La Galería Nacional de Arte festeja el Día de los Muertos a la mexicana

Sabdy Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un altar de cráneos con ofrendas de frutas, licores y de todas las cosas que les gustaban a los seres queridos que hoy ya no están en este mundo terrenal es lo que podrán apreciar los capitalinos desde este jueves hasta el domingo en la Galería Nacional de Arte (GNA).



Una arraigada tradición

“La celebración no tiene nada que ver con brujería, eso más que todo es falta de conocimiento”, aseguró el director ejecutivo de la GNA, José Jorge Salgado.



Así que deje el miedo y la rutina a un lado para que asista a ver la exposición al estilo mexicano... Y por qué no, llevar una grandiosa ofrenda a ese ser especial que tanta falta le hace.



VEA: Capitalinos listos para conmemorar Día de los Muertos



La actividad, descrita como una expresión cultural y artística, es desarrollada por la Embajada de México en Honduras y será inaugurada este jueves a las 5:00 de la tarde.



Sin duda alguna, las personas que se den cita en este lugar tendrán la oportunidad de crear alianzas culturales y recordar que este espacio ha sido creado para expresar de una forma única el significado de “echar de menos a alguien”.



A su vez, la exposición permitirá conocer sobre las costumbres que se llevan a cabo en el Día de Difuntos. Por ejemplo, ¿sabía usted que para esta fecha muchas personas se toman una cerveza y tiran al suelo un poco del líquido para brindar con sus familiares fallecidos?



La ofrenda en el Día de los Muertos es, como pocas, una tradición viviente y vigente.