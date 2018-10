Vecinos de la colonia La Soledad de Tegucigalpa exigen pavimentación de calle  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Habitantes de la colonia La Soledad, de la capital exigen a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 300 metros lineales de pavimentación en la calle principal del lugar.



En entrevista con EL HERALDO el fiscal del patronato, Gustavo Juánez, dijo que la petición la realizaron hace tres años y lamentó que aún no tengan una respuesta para el proyecto con código 2130.



Cabe mencionar que la vía con la que los ciudadanos sueñan ver un día con asfalto, es un alivio vehicular puesto que la travesía conecta con la Israel Sur al Anillo Periférico.



¿Una colonia en el olvido?

Una pregunta que cualquier persona ajena a la colonia La Soledad podría plantearse al ver los diversos problemas que la cobija: Aguas negras, poste de luz carcomido y poca iluminación.



Situación que los residentes de este sector dieron a conocer, mencionando que el poste está a punto de desplomarse y que solo contiene 3 focos que no encienden.



Temores

Reina Trujillo, quien también se ha visto afectada por esta problemática que parece no tener fin, expresó que temen otro invierno, pues no saben si la calle todavía tenga la capacidad de soportar tanta agua y que las viviendas corren el riesgo de ser inundadas porque no están al mismo nivel de la calle de tierra.