Instagram evalúa dejar que los usuarios escondan los "Me gusta"

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Instagram dijo el miércoles que analiza la posibilidad de permitir a los usuarios ocultar el contador de los "Me gusta" con el fin de aliviar la presión sobre las personas que buscan la aprobación de los demás.



Si el experimento en curso en Instagram resulta exitoso, la posibilidad de ocultar los "Me gusta" podría ser permanente e incluso extenderse a su dueña, Facebook.

"En 2019, comenzamos a esconder la cuenta de los 'Me gusta' entre un pequeño grupo de personas para determinar si aligeraba la presión de los posteos en Instagram", dijo a la AFP un portavoz de Facebook.



"Algunas personas lo encontraron beneficioso, pero otras querían ver el contador de los 'Me gusta' para rastrear lo más popular".



La contabilización de los "Me gusta" en las publicaciones en las redes sociales puede considerarse una señal de estatus o riqueza, lo que plantea preocupaciones en materia de salud mental.

Obsesión a los 'likes'

Algunos expertos dicen que la búsqueda insaciable de "Me gusta" puede ser adictiva y tener efectos devastadores, especialmente para los más jóvenes.



En su experimento, Instagram permite a un pequeño número de usuarios de todo el mundo decidir si quieren mostrar o no el contador de "Me gusta" en sus publicaciones o verlo en el contenido compartido por otras personas.



"Estamos haciendo esta prueba en Instagram para empezar, pero también estamos explorando hacer algo similar en Facebook", dijo el portavoz.



Facebook dijo que ha estado trabajando con expertos para comprender de qué forma los ajustes de diseño -como el que se está probando en Instagram- pueden ayudar al bienestar de los usuarios al darles control sobre cómo quieren interactuar con el servicio.





