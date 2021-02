10 trucos de Instagram que te estás perdiendo en 2021  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Instagram es la mejor red social para compartir fotografías y conectarse con los seguidores. Desde que la aplicación se lanzó en 2010, su impacto no se ha opacado y cada vez adquiere más usuarios en todo el mundo.



Con cada actualización y nuevas opciones que añade la red social, los usuarios deben conocer ciertos trucos para sacarle el máximo provecho.



Algunos son trucos sencillos y generales, también hay otros que son esenciales dentro de la app para aplicarlos en la biografía y perfil, al compartir fotos y videos, incluso para ganar seguidores.



EL HERALDO te presenta algunos trucos, hacks y consejos que como buen usuario de Instagram puedes perderte cuando uses esta red social.

LEA: La razón por la que deberías dejar de usar Facebook Messenger

1. Sube videos con mejor calidad

Un consejo muy útil es que al grabar un video, es mejor hacerlo desde la cámara del teléfono y no desde la app ya que el procesado hará que su video sea reducido y no esté optimizado para todos los modelos de celular.



Instagram ahora permite videos grabados a 60FPS, así que antes de grabar debes configurar la cámara del teléfono para activar la grabación a 60FPS y subir historias con una buena calidad.

2. Suspende tu cuenta de manera temporal

Actualmente, Instagram no tiene la opción de eliminar la cuenta totalmente, pero sí por cierto tiempo. La manera más sencilla es a través de la versión web.¿Cómo lo hago?



Ve a "editar perfil" y busca la opción -desactivar mi cuenta temporalmente-. Selecciona el motivo por el que quieres desactivarla, confirma tu contraseña y listo.



Para volver a activarla solo debes iniciar sesión de nuevo y esperar un par de horas.

3. Comparte una canción de Spotify en tu historia

¿Cómo lo hago?

Ingresa a Spotify y en la canción pulsa en el botón compartir en “Historia de Instagram”. Luego se crea una historia con el nombre y la carátula de la canción. Personaliza la publicación para ser compartida y al deslizar hacia arriba aparecerá el link directo a la canción en Spotify.

4. Guarda historias por siempre

Esta es nueva función que permite archivar las “historias” como las memorias de Snapchat. Solamente tienes que destacar la historia para que se guarde en un lugar especial de tu perfil.

5. Publica o comparte fotos panorámicas

La red social no permite publicar imágenes panorámicas porque no encajan, sin embargo, con la aplicación Unsquared – Instagram Panorama (que es gratis con Ads) crearás una galería de fotos panorámicas.



Para compartir estas mismas imágenes utiliza PanoramaCrop for Instagram. (La fotografía se divide y se guardan en la galería, luego solo debes subir todos los pedazos en una sola publicación).

VEA: ¿Cuántos megas consume Netflix cuando ves series y películas?

6. Oculta fotos sin eliminarlas

Otra de las novedades es que permite archivar cualquier foto o video para que no aparezca en tu perfil. La ventaja es que todo esto se conserva en la sección "Archivo", donde se mantienen intactos los me gusta y los comentarios.

¿Cómo hacerlo? Abre la fotografía que deseas remover del perfil, pulsa en los 3 puntos en la parte superior y luego selecciona "archivar".

7. Ajusta la intensidad de los filtros

Si buscas un aspecto más sutil en tus fotos, este consejo es para ti.

Paso a paso. Abre la fotografía que desea editar y selecciona el filtro, haz click en el filtro elegido para abrir sus opciones de edición y con ahora desliza para ajustar la intensidad del filtro deseado. Toca "hecho" para agregar el filtro y seguir modificando la foto.

8. Mira qué publicaciones te han gustado

Con esta opción es posible ver las 300 publicaciones más recientes que te han gustado.

¿Cómo lo hago? En tu perfil toca el icono de engranaje en IOS o los tres puntos en Android para ir a Opciones y busca "Publicaciones que han gustado" y ahí aparecerán.

ADEMÁS: Ahora podrás hacer llamadas de voz y videollamadas en WhatsApp Web

9. Desactiva comentarios

Para evitar los comentarios inapropiados o molestos, puedes bloquear palabras claves.

Paso a paso. En la configuración de la app , en "privacidad y seguridad " busca controles de comentarios y desliza para el filtro manual, solo debes escribir las palabras claves que deseas restringir y listo.

10. Guarda publicaciones

Si encontraste fotos y videos de tu interés, pero no los puedes ver de manera tranquila en ese momento, Instagram permite guardarlas.

¿Cómo lo hago? La publicación que desea guardar se debe marcar con el icono debajo de la foto en el lado derecho. Una vez que están guardadas las puedes ver en tu perfil en el icono de favoritos e ir a la pestaña de "guardados".