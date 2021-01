La razón por la que deberías dejar de usar Facebook Messenger

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El tema de los términos y condiciones de seguridad de WhatsApp ha distraído a las personas de otra aplicación que invade la privacidad de quienes la usan.



Así lo asegura el periodista experto en ciberseguridad, Zak Doffman, en un artículo publicado en Forbes. Y es que en la nota asegura que Messenger, con su falta de cifrado de extremo a extremo, deja que terceros puedan acceder a nuestras conversaciones.



"El problema de que Messenger acceda a tu información privada se resuelve fácilmente, de eso se trata la encriptación de extremo a extremo”, asegura Doffman dejando entrever que lo que no hay es voluntad.

A diferencia de WhatsApp, explica Doffman, la encriptación de extremo a extremo en el Messenger sólo admite mensajes privados entre dos personas, no dentro de grupos, y no está activado por defecto. Cuando se selecciona la opción, Facebook deja de husmear en los mensajes y de descargar los enlaces y archivos adjuntos.



“Es esta falta de encriptación de extremo a extremo lo que hace que el Messenger no me sirva. Esto debería ser el valor por defecto para cualquier plataforma de mensajería que uses. El propio Facebook ha advertido de los riesgos que conlleva la falta de este tipo de cifrado, y WhatsApp merece un gran reconocimiento por haber universalizado el acceso, poniendo el cifrado de extremo a extremo a disposición de 2,000 millones de usuarios”, afirma Doffman.

¿Qué es el cifrado de extremo a extremo?

De acuerdo con WhatsApp tus mensajes, actualizaciones de estado, llamadas, fotos, videos, mensajes de voz y documentos están seguros y no caerán en manos indebidas.



Este cifrado garantiza que solo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo.

