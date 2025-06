Fichajes: ExDT de Olimpia a Marathón, Auzmendi se va y Luis Palma se despide

En charla con EL HERALDO, Pedro Troglio se refirió a la llegada de Auzmendi y el tema de llevar hondureños a Argentina. "Este jugador lo lleva el scouting del club que lo vienen siguiendo desde un hace año. Tiene una cláusula muy baja de rescisión y Banfield pudo hacerlo. Lógico que me preguntaron y dije que es bueno. Un grupo ofreció a Edwin (Rodríguez) y dije que lo traigan solo que si sabes que Edwin es muy caro y no pueden traerlo. Con Auzmendi no hay que pagar extras y es más barato; a Pinto (José Mario) en su momento también lo quisimos pero duramos tres meses nada más".