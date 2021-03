Instagram busca determinar la edad de los usuarios para proteger a los niños  

WANSHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Instagram, presentó este martes una tecnología basada en inteligencia artificial destinada a evitar que los niños creen cuentas y a impedir que los adultos se pongan en contacto con usuarios jóvenes que no conocen.



Se trata de la medida más reciente para encarar la problemática de los contactos inapropiados entre adultos y niños en la plataforma, que, como la mayoría de los servicios, establece una edad mínima de 13 años.



VEA: ¿Instagram te espía cuando activas la cámara de tu celular?



"Aunque mucha gente es honesta sobre su edad, sabemos que los jóvenes pueden mentir sobre su fecha de nacimiento. Queremos hacer más para evitar que esto ocurra, pero verificar la edad de las personas en línea es complejo y es algo con lo que muchos en nuestra industria están lidiando", dice una publicación del blog de la red social propiedad de Facebook.



"Para hacer frente a este reto, estamos desarrollando una nueva tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático que nos ayude a mantener a los adolescentes más seguros y a aplicar nuevas funciones adecuadas a su edad".



Además, el gigante californiano dijo que introducirá una nueva función que impide a los adultos enviar mensajes a personas menores de 18 años que no los siguen, para evitar contactos no deseados.



ADEMÁS: WhatsApp: ¿Cómo cambiar a color violeta el ícono de la app?



Instagram también está estudiando formas de dificultar la interacción de los adultos que han mostrado un "comportamiento potencialmente sospechoso" con adolescentes, incluyendo la restricción de que estos adultos vean las cuentas sugeridas de adolescentes.



La red social indicó que alertará a los adolescentes sobre el comportamiento potencialmente sospechoso de los adultos, incluyendo el envío de un gran número de mensajes privados.



"Utilizaremos esta herramienta para alertar a los destinatarios... y darles la opción de terminar la conversación, o bloquear, denunciar o restringir al adulto", dijo Instagram.



ADEMÁS: Instagram: ¿Cómo evitar que te agreguen a grupos desconocidos sin tu permiso?