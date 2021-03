Netflix analiza limitar el uso de contraseñas compartidas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Netflix podría limitar el uso de contraseñas para evitar que usuarios ajenos accedan a la cuenta del titular. La semana pasada usuarios reportaron que la plataforma de audiovisuales les pidió evidencia de estar en la casa del titular de la cuenta introduciendo datos que fueron enviados al teléfono o correo electrónico del mismo.

Netflix determinó esa acción como una "prueba diseñada para asegurar que la gente que está usando una cuenta está autorizada para hacerlo”, según informó a través de su portavoz.

Condiciones

Aunque los términos de uso de varios perfiles en una misma cuenta alertan que deben pertenecer a un mismo hogar, no ha sido un tema de qué preocuparse para sus usuarios.

“El servicio de Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar. Durante tu suscripción a Netflix, te concedemos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible, para acceder al servicio y ver contenidos”, citan sus términos.

Motivos

La verficación de Netflix tiene como objetivo evitar la piratería de cuentas.

“No creo que lleguemos al punto de ponernos en un ambiente punitivo, pero creo que la tecnología cada vez permite delatar los abusos cada vez mejor. Cuando vemos 14 localizaciones conectadas un domingo por la noche con 16 señales de video a la vez, somos conscientes de esas cosas. Según se va creciendo, creo que la industria dará con un método que sea un poco más riguroso”, concluyó el directivo.

