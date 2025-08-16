Tabla de Liga Nacional: Olimpia y Real España igualan; Marathón y Platense acechan la cima

Tegucigalpa, Honduras.- Este sábado se disputaron los primeros tres partidos de la jornada cinco del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Lobos UPNFM y Olancho FC sacaron renta de los cotejos encarados este fin de semana.
Olimpia y Real España empataron 0-0 en un partido aburrido. A pesar de esta igualdad, el león se mantiene en la primera posición con 11 puntos. La maquina es segundo con diez unidades.
Potros, que doblegó con mucha autoridad a Génesis PN, escaló hasta la tercera posición de la clasificación al sumar diez unidades. Marathón tiene nueve puntos, pero si gana escala a la primera posición. Platense, de gran torneo, también tiene nueve.
Lobos UPNFM, el equipo que comanda Salomón Nazar, sacó un tremendo resultado y ahora mantiene el último puesto de clasificación. Juticalpa FC está cerca en la séptima plaza.
Génesis PN sumó su tercera derrota en cuatro partidos y y bajó hasta el octavo lugar. Choloma apenas tiene una unidad, Motagua no tiene puntos y Victoria se hunde en el sótano sin ninguna unidad.
DATO: Los primeros seis de la tabla de posiciones luego de 20 partidos, avanzarán a la segunda ronda del torneo Apertura 2025. Del séptimo al onceavo quedan eliminados del campeonato en curso.
TABLA DE POSICIONES LIGA NACIONAL
Así queda momentáneamente la tabla de posiciones de Liga Nacional.