Tabla de Liga Nacional: Olimpia y Real España igualan; Marathón y Platense acechan la cima

Tegucigalpa, Honduras.- Este sábado se disputaron los primeros tres partidos de la jornada cinco del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Lobos UPNFM y Olancho FC sacaron renta de los cotejos encarados este fin de semana. Olimpia y Real España empataron 0-0 en un partido aburrido. A pesar de esta igualdad, el león se mantiene en la primera posición con 11 puntos. La maquina es segundo con diez unidades.

Potros, que doblegó con mucha autoridad a Génesis PN, escaló hasta la tercera posición de la clasificación al sumar diez unidades. Marathón tiene nueve puntos, pero si gana escala a la primera posición. Platense, de gran torneo, también tiene nueve. Lobos UPNFM, el equipo que comanda Salomón Nazar, sacó un tremendo resultado y ahora mantiene el último puesto de clasificación. Juticalpa FC está cerca en la séptima plaza.

Génesis PN sumó su tercera derrota en cuatro partidos y y bajó hasta el octavo lugar. Choloma apenas tiene una unidad, Motagua no tiene puntos y Victoria se hunde en el sótano sin ninguna unidad. DATO: Los primeros seis de la tabla de posiciones luego de 20 partidos, avanzarán a la segunda ronda del torneo Apertura 2025. Del séptimo al onceavo quedan eliminados del campeonato en curso.

TABLA DE POSICIONES LIGA NACIONAL