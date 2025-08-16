Real España y Olimpia terminan tablas en el Morazán: Aurinegros tuvieron las más claras

San Pedro Sula. Honduras.- En un enfrentamiento marcado por la intensidad y la cautela, Real España y Olimpia protagonizaron el primer empate sin goles del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro dejó una impresión algo amarrada debido a la prudente defensa del Viejo León, que optó por resguardar su arco más de lo esperado, complicando las opciones claras de gol para el conjunto aurinegro.

Desde los primeros minutos el Real España mostró ganas de imponerse en el terreno de juego. Al minuto 6, Nixon Cruz intentó un potente remate que, aunque no encontró el fondo de la red, obligó a la defensa rival a enviar el balón al tiro de esquina. Este pie a tierra inicial fue un aviso del dominio que el cuadro local intentaría mantener durante la mayor parte del partido.

Cinco minutos después, la ofensiva de la máquina continuaba mostrando buen fútbol. Se produjo una combinación interesante dentro del área, pero Nixon Cruz, tras una habilidosa jugada que dejó a Kevin Güity en una posición incómoda, fue despojado del balón por Elison Rivas, frustrando una clara oportunidad de abrir el marcador. La insistencia del cuadro aurinegro mantenía vivo el partido.

Al minuto 18, Jhow Benavídez efectuó un disparo endemoniado que se fue por encima del travesaño, demostrando que, pese a la firme resistencia del Olimpia, los ataques de la máquina no cesaban. La presión de los locales se tradujo en un acoso constante, obligando a la defensa visitante a estar en máxima alerta durante los primeros 20 minutos.

El reloj marcaba el 20' y el juego regaló quizá la oportunidad más clara para el Real España. Daniel Aparicio, tras un rebote dentro del área, estuvo cerca de marcar, pero su definición dejó mucho que desear y solo generó un susto para el portero Edrick Menjívar. Esta acción resumió el problema de la máquina: crear opciones, pero no concretarlas.

Con el paso de los minutos y la mayoría de las mejores jugadas generadas por el Real España, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en blanco. La segunda mitad prometía cambios para romper la igualdad que hasta ese momento se sentía justa pero tensa.

En el complemento, la máquina retomó la iniciativa rápidamente. Al minuto 53, Jhow Benavídez volvió a probar suerte con un bombazo desde la media luna ante una tibia marca de Emmanuel Hernández que permitió que el disparo se realice sin mayor oposición. Afortunadamente para Olimpia, el balón se fue por encima del arco.

Los minutos siguientes estuvieron marcados por intentos constantes, mayormente con disparos de media y larga distancia. El Real España apostaba por esta fórmula con Benavídez liderando los intentos, pero la falta de precisión y la sólida actuación de la defensa visitante impidieron que el marcador se moviera.

Todo el estadio pidió un penal en los últimos minutos cuando el cuadro loca avanzó una jugada por el costado derecho donde Roberto Osorio penetró el área melenuda, siendo derribado por Michaell Chirinos, pero para Said Martínez no hubo nada, dejando al polémica abierta.

Finalmente el partido concluyó con un empate 0-0. Un resultado que, si bien no dejó satisfechos a los seguidores ávidos de goles, demostró la intensidad y táctica defensiva que se mostró, más que todo en el Olimpia de Eduardo Espinel, que se resistió a dejar espacios, mientras Real España sintió la frustración de la falta de contundencia en un duelo vibrante hasta el pitazo final.