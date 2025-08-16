Olancho FC sigue intratable y goleó al Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova

La Paz, Honduras.- En el partido inicial de la Jornada 5 del campeonato, Génesis PN y Olancho FC nos entregaron un gran duelo en el Estadio Roberto Córdova, en el que los Potros se impusieron 1-3.

El primer gol del partido llegó tras un error en defensa de Génesis PN. Aarón Cabrera aprovechó un balón que el defensor Antonio Polidoro no pudo despejar, y el joven delantero remató dentro del área para anotar el primero al minuto 4.

Cabe mencionar que Aarón Cabrera marca su segundo gol en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional y solamente tiene 17 años, lo que lo está convirtiendo en una de las revelaciones para los Potros.

Luego de la anotación, Génesis PN intentó acercarse a meta, pero ambas escuadras se fueron al descanso creando varias oportunidades de gol, aunque sin volver a encajar goles.

Comenzó el segundo tiempo y el Olancho FC fue más. Jugó ordenadamente en los primeros minutos de la segunda parte y consiguió anotar el segundo por parte de Marlon Ramírez, que remató en el área para ampliar la ventaja al 51’.

El tercero llegó por parte de Carlos Small. El panameño aprovechó un pase que definió con gran categoría para vencer a Ronald Balanta y poner fin a las esperanzas del Génesis PN.

La única anotación de Génesis PN llegó por parte de Denilson Núñez al minuto 94, en los instantes finales del encuentro. El delantero aprovechó para maquillar el resultado.

Con esta victoria, el Olancho FC llega a 10 puntos, los mismos que tiene Olimpia, lo que lo deja en el segundo puesto de la tabla. Cabe mencionar que los merengues tienen un partido menos, que se llevará a cabo esta noche ante Real España.

Los Potros tendrán un partido muy complicado en la próxima jornada, ya que jugarán de locales ante el Marathón, que viene en gran momento. El encuentro se jugará en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Por otra parte, Génesis PN visitará a Choloma, que también necesita sumar para salir de la parte baja de la tabla. En la cancha del Rubén Deras se llevará a cabo un duelo entre dos equipos que siguen con mala racha en el Apertura 2025 de la Liga Nacional.

