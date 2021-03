Reportan en China bloqueo de la app de mensajes Signal

HONG KONG , CHINA.- China parece haber bloqueado la aplicación de mensajes encriptados Signal, el más reciente medio de comunicación extranjero en ser censurado en este país donde las autoridades controlan estrictamente el flujo de información.



Los usuarios de la app ahora tienen que usar una red privada (VPN) a fin de eludir la gran muralla digital que bloquea websites, servicios y apps censurados por Beijing. El martes, numerosos usuarios reportaron no poder conectarse a Signal sin una VPN: los mensajes no salían y las llamadas se caían.



La decisión de silenciar a Signal, una de las pocas apps que quedaban en China y permitían a los usuarios intercambiar mensajes cifrados, ocurre en momentos en que el gobierno está tratando de ampliar sus controles a fin de moldear la opinión pública o limitar las discusiones públicas.



Servicios como Facebook, Google y Twitter están bloqueados desde hace años en el país. El gobierno incluso cerró el acceso a la plataforma Clubhouse poco después de que varios ciudadanos la usaron para sostener conversaciones sobre temas considerados sensibles por las autoridades, como las detenciones masivas de los uigures en la provincia de Xinjiang.



Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a reporteros no estar “al tanto de la situación” de Signal.



“Lo que les puedo decir es que, en principio, el internet en China es totalmente abierto y el gobierno maneja los asuntos relacionados con la internet bajo las leyes y normas pertinentes”, añadió el vocero.



No fue posible obtener de inmediato comentarios de Signal. El servicio permite el intercambio de mensajes y llamadas en una red cerrada, es decir, no es posible que terceros vean esos contenidos o escuchen esas conversaciones.