Víctima del accidente en Copán soñó con lo que iba a ocurrir

Los padres de Olvin Josué y Darlin Dagoberto Chacón Cruz contaron que su instinto les avisó que sus hijos no debían seguir trabajando como albañiles en el proyecto donde actualmente laboraban, pues hace menos de un mes habían tenido un accidente que los preocupó.

“Anteriormente, en ese carro de ese mismo señor (el jefe del proyecto) habían tenido un problema también, ahí por Dulce Nombre y nosotros le decíamos, ‘Olvin, no siga yendo ahí’ y él me decía: ‘No, mami, yo tengo que trabajar por mis hijos’”, dijo la madre con lágrimas en sus ojos.

Su esposo, también profundizó que el problema al que su compañera de hogar se refiere es que “hace 22 días tuvieron un accidente, se dieron vuelta ahí por un banco en Dulce Nombre, se golpearon y eran como las ocho de la noche y yo los fui a recoger con un vecino de aquí de la comunidad y yo desde ahí le dije: ‘Hijo, no vaya, comida hay en la casa para usted y para sus hijos’, pero él siempre me dijo: ‘Papi, ocupamos dinero’ y él ya había aprendido albañilería y estaba aprendiendo soldadura”.

Es por eso que cuando vieron en la televisión la noticia de que acababa de suceder un accidente en la ruta por la que sus hijos regresaban a casa y al llamarlos múltiples veces y no obtener respuesta en sus teléfonos celulares, se dieron cuenta que la tragedia había tocado a su puerta. Uno de los hermanos murió en la escena y otro cuando llegaba al hospital donde trasladaron a los heridos.

“Él me contó que había visto en un sueño que un carro se había dado vuelta y que todos se habían ‘descabezado’. Nunca se había puesto a platicar conmigo y antier sí y me contó eso”, dijo la madre mientras observaba con impotencia el ataúd de su único hijo varón.

Por otro lado, la fémina indicó que su esposo, quien también resultó lesionado, al igual que Santos había tenido una visión de lo que ocurriría, pero aunque ella le pidió que no volviera a ir a trabajar, él no la escuchó.

“El papá de él también tuvo una revelación de que el carro se había dado vuelta y yo le dije: ‘Viejo, no vayás a trabajar ahí ya, pasate a otro lado a trabajar’ y él me dijo: ‘No, porque le debo unas fichas (dinero) al patrón’”, agregó.

Para Lidia, lo que su hijo y su esposo vieron se trató de una revelación por parte de Dios, pero lamenta no haber podido persuadirlos a tiempo.

“Santos era mi niño consentido, mi único varón, yo dejaba de comer para que comiera, es un vacío que nunca voy a llenar. Yo me sentía bien estando con él y hoy no puedo porque no lo tengo”, lloraba la mujer de avanzada edad, mientras recordaba que su hijo planeaba muy pronto emigrar hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.