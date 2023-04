La tragedia de Olvin y Dagoberto Chacón, hermanos muertos en accidente en Copán

El padre de Olvin y de Dagoberto recordó que pudo sostener la mano de uno de ellos cuando llegó al sitio de la tragedia y lo vio morir, pero no alcanzó a pronunciar ninguna palabra.

“Al momento de estar muriendo no me dijo nada, solo me estiró la mano y abrió los ojos y después los cerró”, rememoró el acongojado padre, al tiempo que narró cómo su instinto protector les hizo advertirles que no siguieran en ese trabajo.

Olvin y Dagoberto regresaban junto al resto de hombres de un proyecto de construcción, pues desde hace un tiempo se dedicaban a ese oficio con un vecino de la zona que los llevaba y traía en su volqueta.