Vecina de menor asesinada en la colonia Centroamérica Oeste: “Él estaba obsesionado”

“Él solo llegaba de visita a la casa”, dejando claro que la relación que tenían no era tan seria, pues no lo habían hecho oficial.

La señora aseguró que el hombre “era un enfermo, era un drogo, ustedes pueden buscar en todos los centros de rehabilitación, él en todos estuvo internado, porque lo ingresaban a cada rato porque él es un drogo”.

“Ella no tenía nada con él, ella era una cipota (niña) muy buena, ella no molestaba a nadie, era superlinda, ella no andaba con él”, contó sobre Giovanna Escamilla, de 17 años de edad.