Matan en El Merendón a agricultor cuando salía de su casa rumbo a su trabajo

Cortés, Honduras.- En el momento que se aprestaba a iniciar su jornada de trabajo en los fértiles campos de la sierra El Merendón, en las montañas que rodean San Pedro Sula, un agricultor fue ultimado de un certero disparo de arma de fuego.

Como todos los días, Carlos Alberto Arriaga, se levantó de madrugada para iniciar la faena en sus tierras, a cuidar sus parcelas sembradas de una variedad de hortalizas; había caminado unos 50 metros, tras salir de su humilde casa, cuando un sujeto lo esperaba para matarlo.

Eran las 4:30 de la mañana, cuando un potente disparo de una escopeta se escuchó en toda la comunidad de Peñitas Arriba; los primeros en sorprenderse fueron los parientes de don Carlos, quienes rápidamente salieron de su casa para ver que estaba ocurriendo.

Al salir, encontraron tirado a don Carlos Alberto, con un disparo en su cabeza, y ya no tenía signos vitales. Aunque salieron casi al instante de escuchar la detonación, no pudieron ver quién fue el criminal que le quitó la vida a su deudo.