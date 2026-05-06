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A su casa llegan a matar a un agricultor en el municipio de Teupasenti

El crimen ocurrió la noche del martes, cuando el hombre descansaba en su vivienda, junto a su familia

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 17:42
A su casa llegan a matar a un agricultor en el municipio de Teupasenti

Familiares retiraron el cuerpo de Frangel Irías, la mañana de este miércoles, en la morgue del Ministerio Público (MP).

 Foto: Estalin Irías

El Paraíso, Honduras.- Mientras descansaba en el interior de su vivienda, un hombre ultimado a balazos la ncohe del martes, en el oriente del país.

El crimen tuvo lugar en el municipio de Teupasenti, en el norte del departamento de El Paraíso.

El fallecido respondía en vida al nombre de Frangel Irías Irías, de 41 años de edad, originario y residente de Teupasenti.

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Personal del ministerio Público (MP), destacado en la ciudad de Danlí, realizaron el levantamiento de ley del cuerpo, junto a elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Nacional.

Rservados

El cadáver fue trasladado desde Danlí hasta la capital, hasta donde se desplazaron sus parientes, para hacer el retiro, posterior a la práctica de la autopsia en Medicina Forense.

De forma escueta, sus familiares comentaron que "lo mataron adentro de la casa", si dar más detalles, de quién o cuantas personas fueron las que le quitaron la vida a disparos.

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Frangel Irías se dedicaba a la agricultura, labor que desempeñaba junto a su familia, en la zona de Teupasenti.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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