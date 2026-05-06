A su casa llegan a matar a un agricultor en el municipio de Teupasenti

El Paraíso, Honduras.- Mientras descansaba en el interior de su vivienda, un hombre ultimado a balazos la ncohe del martes, en el oriente del país.

El crimen tuvo lugar en el municipio de Teupasenti, en el norte del departamento de El Paraíso.

El fallecido respondía en vida al nombre de Frangel Irías Irías, de 41 años de edad, originario y residente de Teupasenti.