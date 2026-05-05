¿Brujería en El Paraíso? Hallan fotos de famosos y políticos en cementerio

Un cementerio de El Paraíso se convirtió en el centro de una polémica en redes sociales, luego de que circularan imágenes del hallazgo de fotos de figuras reconocidas dentro del mundo del entretenimiento y del ámbito político del país en el suelo, cerca de muñecas y otros objetos, causando opiniones encontradas sobre el hecho. A continuación los detalles.