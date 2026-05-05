¿Brujería en El Paraíso? Hallan fotos de famosos y políticos en cementerio

Un cementerio de El Paraíso se convirtió en el centro de una polémica en redes sociales, luego de que circularan imágenes del hallazgo de fotos de figuras reconocidas dentro del mundo del entretenimiento y del ámbito político del país en el suelo, cerca de muñecas y otros objetos, causando opiniones encontradas sobre el hecho. A continuación los detalles.
Las fotografías fueron compartidas por la página de Facebook "El Paraíso Solidario Emprendedores" y en cuestión de horas acumularon cientos de reacciones y comentarios divididos entre quienes creen que se trata de un ritual esotérico y quienes apuntan a una simple broma.
Entre los rostros que los internautas aseguran haber identificado aparece el popular tiktoker hondureño conocido como "La More" y, sorprendentemente, una imagen del fallecido cantante Michael Jackson, cuya presencia entre los objetos no hizo más que alimentar las especulaciones.
Pero las figuras no se quedaron en el mundo del entretenimiento. Usuarios también señalaron que entre los retratos figuran el alcalde de El Paraíso, Donal Amahel Solórzano, y el presidente de la República, Nasry "Tito" Asfura.
La publicación generó todo tipo de teorías. Mientras algunos usuarios de redes insisten en que los objetos responden a prácticas esotéricas o de brujería, otro grupo considera que detrás del montaje hay jóvenes con intención de provocar reacciones en redes sociales, sin mayor trasfondo ritual.
No es la primera vez que aparece una escena similar en las plataformas digitales hondureñas. Antes de este hallazgo, también circuló la versión de que una fotografía de la presentadora y diputada liberal, Saraí Espinal, había aparecido en circunstancias parecidas.
Sin embargo, varios usuarios reportaron en redes que ese caso no ocurrió en Honduras, sino en México en agosto de 2025, y adjuntaron publicaciones de medios mexicanos como respaldo.
En cuanto al hallazgo en El Paraíso, las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento oficial.
Hasta el cierre de esta nota, se desconoce quién colocó los objetos en el lugar, con qué propósito y si existe alguna investigación en marcha al respecto.
Mientras tanto, las imágenes siguen circulando en redes, causando debate sobre si la presencia de estos retratos en el cementerio se trata de rituales o nada más de una broma de mal gusto.