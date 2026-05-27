Es falso que Serna anunció la venta y privatización de El Merendón en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) anunció la venta y privatización de la montaña El Merendón, ubicada en San Pedro Sula. Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica no encontró evidencia oficial que respalde la presunta decisión. Además, la Serna confirmó que el contenido viral es apócrifo. “La Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente, dirigida por Juan Carlos Ramos, anunció la venta y privatización de El Merendón de San Pedro Sula, área protegida que garantiza el agua y el aire de todos los sampedranos”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida desde el 19 de mayo de 2026.

La desinformación comenzó a circular en medio de la polémica generada por el Acuerdo 092-2025, relacionado con el manejo de la reserva de El Merendón. La disposición planteaba trasladar la administración del área protegida de la Alcaldía de San Pedro Sula al Instituto de Conservación Forestal (ICF), además de modificar sus límites. El cambio también proponía alterar el estatus legal de El Merendón para convertirlo en Parque Nacional. La iniciativa generó preocupación entre sectores ambientalistas, que advirtieron que una recategorización de la zona podría abrir paso a proyectos urbanísticos en la cordillera. Defensores del medioambiente señalaron que el cambio podría debilitar la protección ambiental y poner en riesgo las fuentes de agua que abastecen a miles de habitantes de la capital industrial. La controversia aumentó tras viralizarse una petición ciudadana impulsada en la plataforma Change.org, donde más de 75,000 hondureños firmaron en rechazo a cualquier modificación en el manejo de la reserva. La petición, creada el 19 de mayo, alertaba sobre un posible debilitamiento del control estatal en la cordillera y advertía sobre amenazas ambientales para una de las principales fuentes de agua de San Pedro Sula. Diversos sectores consideran que la presión ciudadana en redes sociales y la recolección masiva de firmas influyeron para que las autoridades aclararan públicamente que el Decreto 46-90 continúa vigente y que la municipalidad mantendrá la administración de la zona protegida. Hasta la fecha de esta verificación, aún se espera un comunicado oficial que confirme si la reserva continuará bajo el mismo esquema de administración y si se realizará una nueva medición de los límites del área protegida. Sin embargo, ninguno de esos procesos guarda relación con una supuesta venta o privatización de El Merendón, como afirman falsamente las publicaciones virales.

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