‘Me reportaron que entró un herido, pero no que salió muerto’, dice fuente de hospital donde ingresó autor de masacre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Visiblemente nervioso, una fuente del centro asistencial donde supuestamente llevaron a uno de los sicarios confirmó a El Heraldo Plus que recibieron herido a uno de los sicarios que participó en la muerte de Said Lobo, hijo del expresidente, Porfirio Lobo y otras tres personas más.

El individuo, que prefirió no revelar su identidad, explicó que al momento de tomar su turno fue informado de los pormenores de la noche como parte del cambio de turno.

“Mi compañera me participó que entró la persona herida que usted hace mención, pero en sus cuentas o lo que me dijo no fue retirada de aquí”, manifestó.

Consiente del tema, la fuente revelo que no hubo más ingresos en la noche de la masacre “me reportaron que entró un herido pero no que salió muerto”.

Destacó que en el registro obligatorio que llevan están los ingresos y salidas, aunque en el caso del sicario se omitieron los detalles, como quiénes eran las personas que lo acompañaban.

Destacó que a mitad del día, personal de diferentes áreas fue sustituido por ordenes superiores aunque no profundizó en el tema.

