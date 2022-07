“Me dijo ‘sigámosla’, pero algo me dijo que no fuera”: Luis Laboriel tras masacre de sus amigos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tiktoker hondureño Luis Laboriel, fue una de las personas que compartió los últimos momentos de fiesta con los hijos del expresidente Porfirio Lobo Sosa, en una discoteca ubicada en un edificio del bulevard Morazán, donde posteriormente asesinaron uno de ellos y tres personas más.

Laboriel, quien es considerado ante la opinión pública como sobrino de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya (en realidad son primos en segundo grado), incluso publicó en sus historias de redes sociales la amena fiesta con Luis Lobo, hijo menor del expresidente.

El joven tiktoker atendió a EL HERALDO en una comunicación telefónica en la que detalló su profundo dolor por la muerte de sus amigos y relató fragmentos de la fiesta y conversaciones con los participantes.

LEA: Inicia entrega de cuerpos de víctimas de masacre en discoteca de la capital

“Andaban los dos hermanos, dos muchachas, no las conocíamos y tres varones más, todo super relajado, un ambiente de fiesta, normal”, explicó Laboriel.

Destacó que en la fotografía que se tomó con Luis Lobo estuvieron conversando de continuar la fiesta en otro lado, tomando en cuenta que las discotecas las cierran pasadas las dos de la mañana.

“Me dijo, ‘sigámosla’, algo me dijo que no fuera, pero no le dije nada, seguimos conversando, yo andaba con mi novia y otros influencers, no pensé en moverme”, comentó.

ADEMÁS: “Al expresidente Lobo y a Rosita mis condolencias”: Manuel Zelaya tras masacre