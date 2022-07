“No se preocupe, la amo”, las últimas palabras de Norlan, conductor de Said Lobo, a su madre antes de la masacre

EL PARAÍSO, HONDURAS.- La madre de Norlan Enrique Rivera Rodríguez, chofer del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien murió en la masacre registrada este jueves, relató las últimas palabras que le dio su hijo previo a irse a trabajar la noche del miércoles.

“Ayer me dijo que se iba a ir a trabajar y después iba a ir a ver a su esposa, ya que ella estaba interna en el Hospital San Felipe, pero hoy le daban de alta”, dijo entre sollozos la progenitora del joven, identificada únicamente como Melissa.

La mujer detalló que su nuera se sometió a una cirugía, por lo que la intención de Norlan era ir a verla después de trabajar. “’Madre, no se preocupe que aquí ando trabajando, la amo’ me dice y me viene a abrazar”, agregó.

Según se conoció, Norlan, quien tenía aproximadamente 10 años de trabajar con la familia Lobo Bonilla, dejó a tres niñas de 10, 3 y 1 año de edad. “A veces la necesidad los obliga a que ellos anden rodando, y él decía que por el bienestar de sus hijos”, dijo su madre.

Cabe mencionar que de acuerdo a información preliminar, el fallecido, de 30 años, le habría disparado en la pierna a uno de los asesinos, quien fue auxiliado por uno de sus aliados para subir al vehículo, según mostró un video del escalofriante momento.

Las demás víctimas fueron identificadas como Said Omar Lobo Bonilla (hijo del expresidente Lobo Sosa, Luis Zelaya, sobrino del exmiembro de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, y José Salomón Vásquez (amigo de ambos).

