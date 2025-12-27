DPI en busca del guardia que mató a un hombre en gasolinera en SPS; encontraron el arma

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional informó que se desplegaron equipos en búsqueda del guardia de seguridad de una gasolinera que mató a un hombre en San Pedro Sula. Carlos Andrés Reyes, de 47 años, perdió la vida en el establecimiento ubicado en el bulevar del Norte luego de que presuntamente el vigilante le disparara al enfrascarse en una discusión.

El subinspector Alejandro Valladares detalló a Noticieros Hoy Mismo que elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) están tras la pista del celador. Además, informó que la DPI tiene en su poder el arma de fuego con la que le habría quitado la vida a Reyes. "Él se habría dado a la fuga del lugar, dejando el arma con la que había participado en este suceso", destacó. Asimismo, mencionó que la DPI está recolectando evidencias, tomando la declaración de testigos y revisando los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento.