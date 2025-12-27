  1. Inicio
DPI en busca del guardia que mató a un hombre en gasolinera en SPS; encontraron el arma

La DPI decomisó el arma con el que el guardia de seguridad le habría quitado la vida a Carlos Andrés Reyes en una gasolinera de la ciudad de San Pedro Sula

El vigilante huyó dejando abandonada su arma tras haberla utilizado para quitarle la vida a Carlos Andrés Reyes.

 Foto: redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional informó que se desplegaron equipos en búsqueda del guardia de seguridad de una gasolinera que mató a un hombre en San Pedro Sula.

Carlos Andrés Reyes, de 47 años, perdió la vida en el establecimiento ubicado en el bulevar del Norte luego de que presuntamente el vigilante le disparara al enfrascarse en una discusión.

El subinspector Alejandro Valladares detalló a Noticieros Hoy Mismo que elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) están tras la pista del celador. Además, informó que la DPI tiene en su poder el arma de fuego con la que le habría quitado la vida a Reyes.

"Él se habría dado a la fuga del lugar, dejando el arma con la que había participado en este suceso", destacó.

Asimismo, mencionó que la DPI está recolectando evidencias, tomando la declaración de testigos y revisando los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Reyes residía en Estados Unidos pero decidió pasar las fiestas navideñas y de fin de año en su natal país, para compartir junto a su familia en el barrio Barandillas de la ciudad industrial.

Según el relato de uno de los hermanos del fallecido, él aparentemente estaba bajo estado de ebriedad y habría tenido una discusión con el guardia. Este le habría disparado, quitándole la vida al instante.

También se dio a conocer que era padre de dos niñas, las cuales se encontraban de viaje en Perú.

