  1. Inicio
  2. · Sucesos

Con signos de violencia hallan el cuerpo de un joven en una quebrada de la capital

La víctima fue encontrada en una quebrada ubicada en el sector 1 de la colonia Villa Nueva, en la capital. El cuerpo presentaba múltiples señales de tortura

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 11:47
Con signos de violencia hallan el cuerpo de un joven en una quebrada de la capital

En la escena no se encontraron indicios que permitan establecer el paradero del asesino.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con evidentes signos de violencia y abandonado en una quebrada, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en la colonia Villa Nueva, en la capital de Honduras.

El hallazgo fue realizado por agentes de la Policía Nacional, luego de ser alertados por vecinos del sector, quienes se percataron de la presencia del cadáver.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, la víctima presentaba múltiples signos de tortura; no obstante, esta versión será confirmada tras las evaluaciones forenses correspondientes.

A su casa llegan a matar a hombre en la aldea La Cuesta de la capital

El cuerpo fue localizado a la orilla de una quebrada, situada en el sector 1 de la colonia Villa Nueva, cubierto por basura que flotaba en el afluente.

Hasta el momento, el joven no ha sido identificado. Las autoridades indicaron que vestía un pantalón gris y un zapato blanco.

Se desconoce la identidad de los responsables del crimen, ya que en la escena no se encontraron indicios que permitan establecer su paradero.

Asesinan a hombre cerca de una finca de café en El Paraíso

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y acordonaron el área para recolectar evidencias que contribuyan a esclarecer el caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias