Con signos de violencia hallan el cuerpo de un joven en una quebrada de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Con evidentes signos de violencia y abandonado en una quebrada, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en la colonia Villa Nueva, en la capital de Honduras.
El hallazgo fue realizado por agentes de la Policía Nacional, luego de ser alertados por vecinos del sector, quienes se percataron de la presencia del cadáver.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, la víctima presentaba múltiples signos de tortura; no obstante, esta versión será confirmada tras las evaluaciones forenses correspondientes.
El cuerpo fue localizado a la orilla de una quebrada, situada en el sector 1 de la colonia Villa Nueva, cubierto por basura que flotaba en el afluente.
Hasta el momento, el joven no ha sido identificado. Las autoridades indicaron que vestía un pantalón gris y un zapato blanco.
Se desconoce la identidad de los responsables del crimen, ya que en la escena no se encontraron indicios que permitan establecer su paradero.
Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y acordonaron el área para recolectar evidencias que contribuyan a esclarecer el caso.