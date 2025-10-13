Retiran el cuerpo de hombre que murió por tiroteo en una gasolinera de San Esteban, Olancho

San Esteban, Olancho.- Familiares llegaron a la morgue del Ministerio Público (MP) para retirar el cuerpo de Héctor Cuéllar Zelaya, hombre que murió tras un tiroteo desatado en una gasolinera en el municipio de San Esteban, Olancho. Cuéllar Zelaya, originario de Patuca y de 33 años de edad, fue una de las víctimas del atentado registrado en horas de la mañana del pasado domingo 12 de octubre.

Cuéllar Zelaya fue trasladado a una clínica privada con la esperanza de recuperarse del ataque, pero finalmente falleció en el centro asistencial por la gravedad de las heridas. En la mañana del pasado domingo -12 de octubre- las cámaras de video del establecimiento captaron el momento en el que sujetos a bordo de una camioneta negra Honda CR-V abrieron fuego contra una camioneta Toyota 4Runner.