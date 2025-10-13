Retiran el cuerpo de hombre que murió por tiroteo en una gasolinera de San Esteban, Olancho

San Esteban, Olancho.- Familiares llegaron a la morgue del Ministerio Público (MP) para retirar el cuerpo de Héctor Cuéllar Zelaya, hombre que murió tras un tiroteo desatado en una gasolinera en el municipio de San Esteban, Olancho.
Cuéllar Zelaya, originario de Patuca y de 33 años de edad, fue una de las víctimas del atentado registrado en horas de la mañana del pasado domingo 12 de octubre.
Cuéllar Zelaya fue trasladado a una clínica privada con la esperanza de recuperarse del ataque, pero finalmente falleció en el centro asistencial por la gravedad de las heridas.
En la mañana del pasado domingo -12 de octubre- las cámaras de video del establecimiento captaron el momento en el que sujetos a bordo de una camioneta negra Honda CR-V abrieron fuego contra una camioneta Toyota 4Runner.
El resto de personas presentes en la estación gasolinera huyeron con desesperación para evitar ser alcanzados por los proyectiles.
Uno de los hombres que iba en la camioneta Toyota salió del vehículo con un arma de fuego para repeler los disparos de los atacantes. Los sujetos intercambiaron balazos por un par de segundos, hasta que los agresores se dieron a la fuga.
En el ataque armado resultaron seis personas heridas, incluido uno de los sicarios responsables de la balacera. Hasta el momento, no se han identificado al resto de personas lesionadas.
La Policía Nacional desplegó equipos para asegurar la zona y dar con el paradero de los autores del tiroteo.
Según estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) actualizado hasta el 6 de octubre, Olancho es el tercer departamento con más homicidios.
Este departamento de la zona oriental de Honduras contabiliza 173 casos de ese tipo de muerte violenta, superado solo por Cortés con 253 casos y Francisco Morazán con 263.