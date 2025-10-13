Capturan a hombre implicado en crimen de dos policías en la Cerro Grande

San Pedro Sula, Honduras.- Luego de casi tres años prófugo de la justicia, Erlyn David Domínguez Banegas, de 37 años, fue capturado ayer tras ser repatriado desde Estados Unidos. El hondureño es señalado como responsable del asesinato de dos agentes policiales en un hecho ocurrido en abril de 2021 en Comayagüela. Domínguez Banegas fue arrestado por funcionarios de la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Honduras, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al momento de su arribo al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés.

El sospechoso tenía una Notificación Roja de INTERPOL y una orden de captura nacional por los delitos de asesinato y robo con violencia e intimidación en perjuicio de los policías Carlos Alfredo López Mendoza y Kenneth Ricardo Flores, así como de la Secretaría de Seguridad. La orden judicial fue emitida el 10 de junio de 2022 por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.



Crimen

Según las investigaciones, el 4 de abril de 2021, los agentes López Mendoza y Flores fueron atacados a balazos mientras atendían una denuncia en la colonia Cerro Grande, zona 8 de Comayagüela. Durante el ataque, los agresores despojaron a los uniformados de un arma de fuego oficial. El doble asesinato provocó conmoción en la población y llevó a las autoridades a desplegar una intensa operación de búsqueda. Domínguez Banegas fue capturado meses después y recluido en el Centro Penal de El Porvenir, en Atlántida. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Fuga y recaptura

Sin embargo, el 21 de mayo de 2022, el recluso se fugó del centro penitenciario, lo que elevó su perfil como prófugo de alta peligrosidad. Ante ello, la Policía Nacional activó mecanismos internacionales de localización a través de INTERPOL, logrando su ubicación en territorio estadounidense. Tras su detención en Estados Unidos, se inició un proceso de repatriación que culminó este domingo con su captura definitiva en suelo hondureño.