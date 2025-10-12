¿Cuál es la hipótesis en el crimen de Merary Tomé, estudiante asesinada y 'embolsada' en la capital?

La desaparición y asesinato de Merary Celenia Tomé Centeno, una adolescente de 14 años, podría dejar al descubierto los peligros que enfrentan las niñas y jóvenes en sectores controlados por la violencia. ¿Qué se sabe del crimen?
La menor fue vista por última vez el pasado 9 de octubre de 2025, cuando salió de su casa en la colonia Flor del Campo, zona 2, con rumbo al Instituto Saúl Zelaya Jiménez, donde cursaba sus estudios.
A las 11:00 de la mañana, Merary se despidió de su familia como cada día, con su uniforme escolar y cuadernos en mano. Sin embargo, se desconoce si logró llegar a su centro educativo.
Al caer la tarde, la preocupación de sus familiares creció, ya que la joven no regresó a su casa, por lo que reportaron su desaparición ante las autoridades. ¿Qué pasó después?
Durante dos días, la familia, amigos y vecinos la buscaron incansablemente en distintas zonas de la colonia. Su fotografía fue compartida cientos de veces en redes sociales.
Cabe destacar que La Flor del Campo es considerada una de las colonias más peligrosas de la capital hondureña, con alta incidencia de extorsión, tráfico de drogas y presencia de grupos antisociales. El Instituto Saúl Zelaya Jiménez, está ubicado en la colonia Las Torres, muy cerca de donde residía la joven.
El 11 de octubre, dos días después de que Merary fue vista por última vez, vecinos de la colonia Altos de Laureles, zona vecina de la Flor del Campo, reportaron el hallazgo de un cuerpo embolsado en un solar baldío. Agentes de la Policía Nacional y Medicina Forense se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones.
El cuerpo, envuelto en bolsas plásticas negras, presentaba signos de tortura. Aunque en ese momento no se pudo confirmar su identidad, los rasgos coincidían con los de la adolescente desaparecida.
¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? De acuerdo con versiones preliminares, la joven habría sido víctima de un miembro de un grupo antisocial que operaba en la zona. Supuestamente, el sujeto había intentado cortejar a la menor, pero ella no correspondía a sus intenciones, lo que habría desencadenado represalias.
