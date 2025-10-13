Ataque armado dejó seis personas heridas en San Esteban, Olancho

San Esteban, Olancho.- El violento ataque ocurrido en una gasolinera de San Esteban, Olancho, dejó como resultado seis personas heridas, entre ellas dos hombres en estado grave. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Según las imágenes, el ataque se registró ayer a las 8:04 de la mañana, cuando una camioneta Toyota 4 Runner estaba estacionada en una de las bombas de la gasolinera. En ese momento, apareció un vehículo Honda CR-V de color negro, desde el cual sujetos armados comenzaron a disparar.

Tras la ráfaga de disparos, uno de los ocupantes de la 4 Runner salió por la puerta trasera del vehículo. Segundos después, otro automotor llegó con un segundo atacante, pero los hombres de la camioneta respondieron al fuego, lo que obligó a la CR-V a retroceder y abandonar el lugar. En las imágenes se observa a dos hombres heridos: uno tendido en el suelo y otro, con una camisa amarilla, con un impacto de bala en la espalda. Una mujer que trabajaba en la estación como despachadora de combustible también resultó herida por una bala perdida.

De acuerdo con reportes preliminares, durante el intercambio de disparos también resultó lesionado el conductor de un tercer vehículo, quien se encuentra en condición crítica, mientras que su acompañante sufrió heridas leves. Los dos heridos de gravedad -presuntamente los conductores de los vehículos involucrados- fueron trasladados en carros particulares hacia un destino desconocido.