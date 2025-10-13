Su rostro estaba ensangrentado: Lo último sobre Merary Tomé, menor hallada dentro de bolsas negras

Merary Celenia Tomé era una adolescente de tan solo 14 años que residía en la colonia Flor del Campo, de donde desapareció. A continuación, los hechos cronológicos de su crimen.
La angustia para su familia comenzó el 9 de octubre, cuando cayó la tarde y la menor no regresó a su casa, luego de que supuestamente terminara su jornada de estudios.
Existe una hipótesis sobre el crimen, aunque no ha sido confirmada por las autoridades. Se presume que un miembro de un grupo criminal cortejaba a la menor, pero ella se negó a aceptar sus insinuaciones.
¿Qué fue lo último que se supo de ella? La joven salió de su vivienda en la colonia Flor del Campo, zona 2 de Tegucigalpa, alrededor de las 11:00 de la mañana.
La menor se dirigía al Instituto Saúl Zelaya Jiménez, ubicado en la colonia Las Torres, muy cerca de su vivienda y del lugar donde posteriormente abandonaron su cuerpo. Sin embargo, se desconoce si ese día logró llegar al colegio.
La jovencita habría sido raptada y posteriormente torturada, debido a los múltiples golpes que presentaba en su cuerpo, especialmente en el rostro.
Desde el 9 de octubre no se supo más de ella, hasta que el 11 de octubre, en una colonia vecina —Altos de Los Laureles—, fue encontrado un cuerpo dentro de bolsas plásticas.
Las imágenes del hallazgo fueron impactantes: el rostro de la menor estaba cubierto de sangre, con graves lesiones, y según versiones preliminares, presentaba la pérdida de un ojo debido a la brutal golpiza.
Además de ser colocada dentro de una bolsa negra, el cuerpo de la joven tenía un cable de fibra óptica enrollado alrededor de la cabeza y parte del cuello.
Merary, de 14 años, cursaba el tercer ciclo en el instituto, que lamentó su muerte a través de una nota de duelo. Se presume que, por la hora en que salió de su casa rumbo al centro educativo, estudiaba en la jornada vespertina. Sus familiares publicaron su fotografía en redes sociales con la esperanza de encontrarla con vida.