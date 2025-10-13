Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque

Nery Ramírez, destacado subinspector auxiliar de la Policía Nacional, fue encontrado sin vida la mañana del domingo debajo del puente Calán, en el municipio de Siguatepeque, zona central de Honduras. ¿Qué se sabe sobre su caso? Aquí le damos los detalles:
Nery Sebastián Hernández Ramírez, de 47 años, además de su labor en la institución policial, era abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
De acuerdo con el informe preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo flotando en el río.
Minutos después, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento y trasladó el cadáver a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde se conoció su identidad como oficial.
Al momento del hallazgo, Hernández Ramírez vestía una camisa gris y un pantalón beige, y portaba su carné de abogado. No se encontraba con su uniforme policial.
Hasta el momento, las causas de su muerte se desconocen, por lo que las autoridades manejan el caso como una muerte indeterminada. Su velatorio y entierro se realizó ayer mismo, donde compañeros llegaron a darle su último adiós.
A través de un comunicado oficial, la institución lamentó el fallecimiento del subinspector y abogado, destacando su compromiso y trayectoria dentro de la Policía Nacional.
“Lamentamos profundamente el deceso de nuestro compañero, el Subinspector Auxiliar Nery Sebastián Hernández Ramírez. La Policía Nacional presenta sus más sinceras condolencias a su familia, compañeros y amigos, rogando a Dios les conceda resignación y fortaleza en estos momentos difíciles”, expresó la entidad.
La Policía Nacional informó que espera los resultados de la autopsia para determinar si el deceso fue producto de un accidente o de un hecho violento.
No se descarta que haya sido arrastrado por la corriente del río debido a las fuertes lluvias que afectan la zona centro-norte del país.