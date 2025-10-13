  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque

Sigue la investigación de la muerte de oficial Nery Ramírez, quien fue encontrado sin vida debajo de un puente del municipio de Siguatepeque en Comayagua

  • 13 de octubre de 2025 a las 10:17
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
1 de 10

Nery Ramírez, destacado subinspector auxiliar de la Policía Nacional, fue encontrado sin vida la mañana del domingo debajo del puente Calán, en el municipio de Siguatepeque, zona central de Honduras. ¿Qué se sabe sobre su caso? Aquí le damos los detalles:

Foto: Redes sociales
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
2 de 10

Nery Sebastián Hernández Ramírez, de 47 años, además de su labor en la institución policial, era abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

 Foto: Redes sociales.
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
3 de 10

De acuerdo con el informe preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo flotando en el río.

 Foto: Redes sociales
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
4 de 10

Minutos después, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento y trasladó el cadáver a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde se conoció su identidad como oficial.

 Foto: Redes sociales
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
5 de 10

Al momento del hallazgo, Hernández Ramírez vestía una camisa gris y un pantalón beige, y portaba su carné de abogado. No se encontraba con su uniforme policial.

 Foto: Redes sociales
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
6 de 10

Hasta el momento, las causas de su muerte se desconocen, por lo que las autoridades manejan el caso como una muerte indeterminada. Su velatorio y entierro se realizó ayer mismo, donde compañeros llegaron a darle su último adiós.

 Foto: Redes sociales
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
7 de 10

A través de un comunicado oficial, la institución lamentó el fallecimiento del subinspector y abogado, destacando su compromiso y trayectoria dentro de la Policía Nacional.

 Foto: Redes sociales
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
8 de 10

“Lamentamos profundamente el deceso de nuestro compañero, el Subinspector Auxiliar Nery Sebastián Hernández Ramírez. La Policía Nacional presenta sus más sinceras condolencias a su familia, compañeros y amigos, rogando a Dios les conceda resignación y fortaleza en estos momentos difíciles”, expresó la entidad.

 Foto: Redes sociales
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
9 de 10

La Policía Nacional informó que espera los resultados de la autopsia para determinar si el deceso fue producto de un accidente o de un hecho violento.

 Foto: Redes sociales
Estaba bajo un puente: caso de Nery Ramírez, abogado y policía hallado muerto en Siguatepeque
10 de 10

No se descarta que haya sido arrastrado por la corriente del río debido a las fuertes lluvias que afectan la zona centro-norte del país.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos